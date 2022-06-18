هذه كيفيات إنقاذ الراسبين في شهادة “البيام”

عقد مجالس قبول وتوجيه مسبقة مطلع جويلية

انطلقت، الجمعة، رسميا عملية تصحيح أوراق إجابات المترشحين لامتحان شهادة التعليم المتوسط لهذه الدورة، وتمتد على مدار ستة أيام، ليتم الإعلان عن قوائم الناجحين نهاية شهر جوان الجاري، على أن يتم الشروع في عقد مجالس القبول والتوجيه مطلع شهر جويلية المقبل، لإنقاذ فئة الراسبين في شهادة “البيام”.

وفور الإعلان عن نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط الذي أجري في الفترة بين 6 و8 جوان الجاري، سيشرع مديرو المتوسطات في عقد مجالس قبول وتوجيه مسبقة في بداية شهر جويلية الداخل، والذي ينظمه ويسيره القرار الوزاري المشترك رقم 05 المؤرخ في 8 أفريل 2010، بغية تحديد مصير التلاميذ الراسبين في شهادة “البيام”، بعضوية أساتذة المواد ومستشاري التوجيه المدرسي والمهني، إما لاتخاذ قرار إعادة السنة الدراسية وإما بإنقاذهم وتمكينهم من الانتقال إلى سنة أولى ثانوي، على أن يتم عقد مجلس قبول وتوجيه نهائي، على مستوى إحدى الثانويات التي يعينها مدير التربية للولاية، والذي يضم مديري المتوسطات والثانويات ومستشاري التوجيه المدرسي والمهني، من خلال الاستناد إلى مجموعة من الأحكام القانونية سارية المفعول، لأجل دراسة الطعون المرفوعة والفصل فيها بشكل نهائي.

وعن كيفيات إنقاذ تلاميذ الرابعة متوسط، أفادت مصادر “الشروق” بأن كل تلميذ تحصل على معدل يساوي أو يفوق 10 من 20، يعد ناجحا وينتقل إلى السنة أولى ثانوي، غير أنه في حال رسوب مترشح في شهادة التعليم المتوسط، فإن مجلس القبول مطالب باحتساب “معدل الإنقاذ”، عن طريق جمع معدل الشهادة مع معدل التقويم السنوي “نتائج الفصول الدراسية الثلاثة” تقسيم 2، وبالتالي فإذا نتج عن العملية الحسابية معدل 10 من 20، يعد المعني بالأمر ناجحا، وكمثال توضيحي أول، إذا تحصل مترشح على معدل 9.45 من 20 في الشهادة ومعدل سنوي خلال السنة الدراسية يساوي 10.90 من 20، فإن المعدل الذي سنحصل عليه هو 10.17 من 20، فيعتبر التلميذ “ناجحا بالإنقاذ”.

غير أنه وفي حال تحصل تلميذ على معدل 9.30 من 20 في الشهادة ومعدل سنوي يساوي 10.20 من 20 في التقويم السنوي، فيتم احتساب “معدل الإنقاذ” على النحو التالي.. بجمع المعدلين ثم تقسيم النتيجة على اثنين “02”، لنحصل على المعدل 9.75 من 20، وبالتالي فهذا التلميذ يعد راسبا في شهادة التعليم المتوسط.