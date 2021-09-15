هذه كيفيات إنقاذ وإعادة إدماج التلاميذ الراسبين

الوزارة تفرج عن المنشور الوزاري المحدد للعملية

التماس إعادة السنة بدءا من 19 سبتمبر.. ونتائج الطعون في 13 أكتوبر

كشفت وزارة التربية الوطنية عن المنشور الوزاري، المتضمن ترتيبات إعادة إدماج التلاميذ الراسبين للسنة الدراسية 2021/2022، إذ أعلنت أن فترة إيداع الالتماسات على مستوى المؤسسات التربوية يكون بدءا من تاريخ الـ10 سبتمبر الجاري، على أن يتم الإعلان عن النتائج في حدود 20 أكتوبر المقبل كأقصى أجل.

وتطرق المنشور الوزاري المتضمن ترتيبات إعادة إدماج التلاميذ الراسبين للسنة الدراسية 2021/2022، الصادر عن الأمانة العامة للوزارة الحامل لرقم 1474 المؤرخ في 14 سبتمبر الجاري، بدقة إلى شروط وكيفيات التكفل بالتلاميذ الذين لم يستوفوا شروط القبول في القسم الأعلى، التي تخضع لضوابط ومعايير بيداغوجية بحتة تطبق لوضع حد للفوضى وكذا لتطبيق مبدإ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ.

ودعت الوزارة، رؤساء المؤسسات التربوية إلى ضرورة مراعاة وضعية مدارسهم، من حيث هياكل الاستقبال وطاقة الاستيعاب، بالإضافة إلى تعداد التلاميذ. وذلك قبل التوقيع على قرار إعادة الإدماج للمعنيين، فيما أوضحت أن حالات التلاميذ الراغبين في إعادة الإدماج تشكل انشغالا لمديري المتوسطات والثانويات من كثرة التردد على إدارات هذه المؤسسات والضغوط التي يتعرض لها المديرون جراء استقبال أعداد كبيرة من الأولياء الراغبين في إعادة السنة لأبنائهم.

وأضاف ذات المنشور أنه عملا بتوجيهات وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، وقصد التكفل بالتماسات أولياء التلاميذ المعنيين بشأن إعادة إدماج أبنائهم، فقد تم تحديد رزنامة للعملية، إذ تم تحديد الـ19 سبتمبر الجاري للشروع في استقبال الالتماسات الخاصة بإعادة الإدماج على مستوى المؤسسات التربوية الموزعة وطنيا، في حين تم ضبط الفترة بين الـ5 والـ17 أكتوبر المقبل لتمكين الأولياء من إيداع الالتماسات مرفقة بنسخ من كشفي علامات الفصلين الدراسيين الأول والثاني للسنة الدراسية 2020/2021، ليكلف كل من مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني ومستشار التربية، تحت إشراف الناظر وبالتنسيق مع مدير المؤسسة، بملء استمارة معلومات لكل تلميذ ملتمس لإعادة الإدماج، قصد تحضير جلسة استثنائية لمجلس القسم.

ويتم بعدها عقد الجلسة الاستثنائية لمجلس القسم لدراسة الطعون يوم الاثنين 11 أكتوبر القادم، إذ يتشكل المجلس من مدير المتوسطة أو الثانوية، الناظر، مستشار التربية، مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني والأساتذة المكلفون بالتنسيق في الأقسام لكل المستويات التعليمية للسنة الدراسية السابقة، على أن يتم الإعلان عن قرارات المجلس عن طريق تعليق نسخة مستخرجة عن المحضر في الفضاء الخاص بالنشر في المؤسسة وتبليغها إلى الأولياء يوم الأربعاء 13 أكتوبر، ليتم الشروع مباشرة في تسجيل التلاميذ المعنيين بإعادة الإدماج والمقبولة التماساتهم على مستوى المؤسسات التعليمية في أجل أقصاه يوم الاثنين 18 أكتوبر، بناء على مجموعة من الاعتبارات المتعلقة بعدم استفادة المعني من الإعادة في المرحلة التعليمية باستثناء نهاية المرحلة، وكذا مدى استعداد التلميذ للدراسة وإرادته في تحقيق النجاح، بالإضافة إلى مدى التزام المعني بالمواظبة والحضور الدائم للدروس خلال السنة الدراسية، وكذا مدى انضباطه وتحليه بالسلوك الحسن مع الأساتذة وكل أعضاء الطاقم التربوي والإداري ومراعاة طاقة استيعاب المؤسسة وتوفر المقاعد البيداغوجية.

وأما بالنسبة إلى التماسات إعادة الإدماج المرفوضة على مستوى المؤسسة التربوية، أكدت الوزارة على أن رؤساء هذه المؤسسات مطالبة بتحويل الطعون إلى مديريات التربية للولايات يوم الأربعاء 13 أكتوبر، ليتم الشروع في عقد اجتماع اللجنة المنصبة على مستوى مديرية التربية لدراسة الالتماسات المرفوضة على مستوى المؤسسات التربوية يوم الاثنين 18 أكتوبر، على أن يتم الإعلان عن النتائج وتبليغ المعنيين وأوليائهم بقرارات اللجنة يوم الأربعاء 20 أكتوبر كأقصى أجل.

وأشار ذات المنشور الوزاري إلى أن تسجيل التلاميذ المعنيين بإعادة السنة والمقبولة التماساتهم على مستوى مديرية التربية تتم مباشرة بعد الإعلان عن قرارات اللجنة في أجل أقصاه يوم الاثنين 25 أكتوبر 2021، على أن يتم إرسال نسخة من محضر اللجنة الولائية إلى مديريتي التعليم المتوسط والتعليم الثانوي العام والتكنولوجي بوزارة التربية الوطنية في أجل أقصاه يوم الخميس 28 أكتوبر المقبل.