هذه كيفيات تصنيف المخدّرات والمؤثّرات العقلية في الجزائر

مرسوم جديد يؤكّد تحيينها كلما اقتضت الحاجة

صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية مرسوم موقّع من طرف الوزير الأول محمد نذير العرباوي، يحدّد شروط وكيفيات تصنيف المخدّرات والمؤثرات العقلية والسلائف وإلزامية تحيين القائمة كلما اقتضت الضرورة ذلك.

وبناء على التقرير المشترك بين وزير العدل حافظ الأختام ووزير الصحة ووزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، يتم تصنيف المخدّرات والمؤثرات العقلية والسلائف وفقا لتصنيفها الدولي أو الوطني.

وينص ذات المرسوم: “يتم التصنيف الدولي للمخدّرات والمؤثرات العقلية والسلائف وتحيينه وفقا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ويتم التصنيف الوطني للمخدّرات والمؤثرات العقلية والسلائف وتحيينه من قبل اللجنة الوطنية للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا المنشأة لدى الوزير المكلف بالإنتاج الصيدلاني”.

ويشمل التصنيف الوطني للمخدّرات والمؤثرات العقلية والسلائف المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا التي ثبت خطر الإفراط في استعمالها وإدمانها وسوء استعمالها، وترتّب المخدّرات والمؤثرات العقلية والسلائف المحددة في قرار وزير الصحة المنصوص عليه في المادة 3 من القانون رقم 04/18.

ويمكن لوزير العدل حافظ الأختام ووزير الصحة والصناعة والإنتاج الصيدلاني ومصالح الأمن طلب اجتماع اللجنة سابقة الذكر قصد تصنيف مخدرات أو مؤثرات عقلية أو سلائف جديدة كلما اقتضت الحاجة.