هذه معدلات الترتيب للتوجيه الأوّلي للمدارس العليا للأساتذة

حسب المنشور التوجيهي الخاص بحاملي بكالوريا 2023

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في المنشور التوجيهي الخاص بحاملي بكالوريا 2023، عن معدلات المشاركة في الترتيب للتسجيل الأولي في المدارس العليا للأساتذة، حيث يشترط معدل عام 14 للتخصصات المهمة، مع شروط إضافية تخص العلامة المحصل عليها في مادة التخصص. وتقدم المدارس العليا للأساتذة إمكانية التوظيف للخريجين، وهذا بعد قبولهم للدراسة وتوقيعهم لعقد التزام مع وزارة التربية الوطنية يخص توجيههم وفقا للمناصب المتاحة في القطاع، ويخضع القبول فيها على اختلاف التخصصات للنجاح في مقابلة شفوية وشرط السن الذي يجب ألا يتجاوز 24 سنة شهر ديسمبر 2023.

ووفقا لذلك، تتيح المدارس العليا للأساتذة خمس شعب للتكوين بالنسبة للأساتذة في الطور الابتدائي، وهذا بعد إضافة تخصصي أستاذ اللغة الإنجليزية، وأستاذ التربية البدنية والرياضة، إذ تتطلب المشاركة في الترتيب للتسجيل الأول في تخصص أستاذ اللغة الإنجليزية بالابتدائي الحصول على معدل عام يساوي أو يفوق 13 من 20، مع الحصول على علامة 13 فما فوق في مادة اللغة الإنجليزية في البكالوريا، ويتم الترتيب وفقا للأولوية الأولى التي تخص الحائزين على بكالوريا شعبتي آداب ولغات وآداب وفلسفة لتمنح الأولوية الثانية لباقي الشعب العلمية، وهو التخصص الموجود في 8 مدارس عليا عبر الوطن، ويراعى فيه التوزيع الجغرافي في التوجيه.

شهادة طبية للالتحاق بتخصص أستاذ التربية البدنية للابتدائي

أما أستاذ التربية البدنية والرياضية، فيمكن للناجحين الجدد دراسة هذا التخصص في 7 مدارس عليا عبر الوطن، وهو متاح لكل شعب البكالوريا فيما يخضع التسجيل النهائي لتقديم شهادة طبية تثبت الصحة الجيدة للطالب، ويتم الترتيب على أساس للمعدل العام للبكالوريا دون شرط المعدل، بل يراعى في ذلك عدد المقاعد البيداغوجية المتوفرة وقدرات التأطير، فيما يمكن لحاملي البكالوريا الجدد من رياضيي النخبة والمعترف بهم من قبل وزارة الشباب والرياضة التسجيل في هذا التخصص دون شرط المعدل الأدنى.

13 فما فوق في الرياضيات والعربية لأستاذ لغة عربية بالابتدائي

ويُشترط لدراسة تخصص أستاذ اللغة العربية بالابتدائي الذي تضمنه 9 مدارس عليا، معدل ترتيب عام في البكالوريا يساوي أو يفوق 13، كما يشترط أن يحوز الناجح علامة تساوي أو تفوق 13 من 20 في كل من مادتي اللغة العربية والرياضيات، والأولوية الأولى لشعب العلوم التجريبية والرياضيات ثم باقي الشعب، لاسيما أن أستاذ اللغة العربية في الابتدائي يدرس عدة مواد مختلفة منها الرياضيات والعربية وغيرها من المواد.

وفي سياق ذي صلة، يشترط معدل عام يساوي أو يفوق 14، مع الحصول على علامة تساوي أو تفوق 13 للترتيب من أجل التوجيه لتخصص أستاذ اللغة الفرنسية في الابتدائي والذي تضمنه 8 مدارس عليا عبر الوطن، فيما يمكن المشاركة في الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في البكالوريا لجميع الشعب للالتحاق بالمدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة لدراسة لغة أمازيغية أستاذ المدرسة الابتدائية، وهو تخصص يحمل طابع التسجيل الوطني.

أما بالنسبة للتخصصات المتاحة في المدارس العليا للأساتذة لأستاذ التعليم المتوسط فهي 9، وتشمل أستاذ التعليم المتوسط في اللغة والأدب العربي ويشترط فيها للالتحاق بالترتيب معدل عام في البكالوريا يساوي أو يفوق 14، والحصول على علامة تساوي أو تفوق 13 في اللغة العربية، أما تخصص اللغة الفرنسية فيشترط نفس المعدل والشرط بالنسبة لمادة التخصص الفرنسية، ونفس الشيء بالنسبة لأستاذ اللغة الإنجليزية.

14 فما فوق واحتساب علامة المواد الأساسية لأستاذ التاريخ بالمتوسط

وبالنسبة لتخصص أستاذ التاريخ والجغرافيا بالمتوسط، يشترط معدل ترتيب عام في البكالوريا يساوي أو يفوق 14، وعلامة تفوق 13 في مادة التاريخ والجغرافيا وهو متاح حسب أولويات الشعب من الأدبية إلى العلمية، في حين يشترط للتوجيه نحو تخصص أستاذ العلوم الطبيعية معدل عام يساوي أو يفوق 14 في البكالوريا مع احتساب المعدل الحسابي بين علامتي مادتي الرياضيات والعلوم الطبيعية بحيث يساوي أو يفوق 13، وتراعى في تخصص العلوم الفيزيائية والتكنولوجية علامات الرياضيات والفيزياء التي ينبغي أن تساوي أو تفوق 13، مع معدل عام في البكالوريا يفوق 14 وهذا لدخول الترتيب من أجل التوجيه الأولي، ونفس الشيء بالنسبة لتخصص الرياضيات والإعلام الآلي، فيما يمكن لحاملي البكالوريا ممن لديهم موهبة التسجيل في تخصص موسيقى (أستاذ التعليم المتوسط)، حيث يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في البكالوريا، وهو تخصص ذو تسجيل وطني، هذا ويخضع التسجيل النهائي لإجراء مقابلة شفوية يحدد تاريخها لاحقا بعد قبول التوجيه الأولي.

وحسب ذات المنشور، تتيح المدارس العليا للأساتذة 14 تخصصا في التعليم الثانوي وهذا لتغطية شعب البكالوريا المتاحة في التعليم الثانوي والمطلوبة وفقا لاحتياجات وزارة التربية الوطنية، حيث بإمكان الناجحين الجدد في شعب الرياضيات والتقني رياضي وعلوم تجريبية اختيار عدة تخصصات بالمدارس العليا للأساتذة، ومنها الإعلام الآلي التي يتطلب الالتحاق بالترتيب فيها معدلا عاما في البكالوريا يساوي أو يفوق 13، مع الحصول على علامة تفوق 12 في الرياضيات، وهو تخصص موجود في مدرستي الأساتذة بالقبة وبشار فقط.

احتساب معدل المواد الأساسية للالتحاق ببعض التخصصات

ويتطلب الالتحاق بالميدان التقني في تخصصات الهندسة الميكانيكية والهندسة المدنية والكهربائية وهندسة الطرائق المتاحة بالمدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني بسكيكدة، الحصول على معدل عام يساوي أو يفوق 14 لكل الشعب العلمية، في حين يشترط الحصول على علامة تفوق 13 في التخصص المختار بالنسبة للحائزين على بكالوريا تقني رياضي، والحصول على علامة 13 في مادتي الرياضيات والفيزياء بالنسبة لباقي الشعب، ونفس الشروط تقريبا للمشاركة في الترتيب للالتحاق بتخصص أستاذ الثانوي في مادة العلوم الفيزيائية مع احتساب المعدل الحسابي لعلامتي الفيزياء والرياضيات والتي يجب أن تساوي أو تفوق 13 من عشرين، في حين تتطلب المشاركة في الترتيب للتوجيه الأولي نحو تخصص أستاذ مادة الرياضيات بالثانوي معدلا عاما في البكالوريا يساوي أو يفوق 14، واحتساب المعدل الحسابي بين علامتي الرياضيات والفيزياء والذي يجب أن يفوق 13 من 20.

أستاذ التعليم الثانوي للموسيقى متاح لجميع الشعب

وفي سياق ذي صلة، يمكن التسجيل في تخصص أستاذ الثانوي في الموسيقى لجميع الشعب وهذا بالمدرسة العليا للأستاذة بالقبة، وهو تسجيل وطني يراعى فيه معدل الترتيب العام في البكالوريا وعدد المقاعد البيداغوجية المتاحة وقدرات التأطير، فيما يمكن للحائزين على بكالوريا شعبة آداب وفلسفة دخول الترتيب للتوجيه الأولي نحو تخصص أستاذ الفلسفة بالثانوي، وهذا من خلال الحصول على معدل عام يساوي أو يفوق 12 في البكالوريا، واحتساب علامة الفلسفة التي يجب أن تفوق 12.

أما بالنسبة لتخصصي اللغة الإنجليزية والفرنسية فهي متاحة لجميع حاملي البكالوريا في كل الشعب، مع احتساب معدل الترتيب العام في البكالوريا وهو 14 من 20، والحصول على علامة تفوق 13 في المادة الأساسية لكل تخصص، ونفس الشيء بالنسبة لأستاذ اللغة العربية والتاريخ والجغرافيا.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المعدلات تم وضعها للمشاركة في الترتيب للتوجيه الأولي، في حين أن معدلات القبول ستتحدد بعد معالجة بطاقة الرغبات من خلال مراعاة الشروط الأولية للقبول وقدرات الاستيعاب وغيرها من الشروط، فضلا عن كون عدد الناجحين بمعدلات جيدة قد يؤثر على ارتفاع معدلات القبول في المدارس العليا للأساتذة.