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الجزائر

هذه مواعيد إقامة صلاة عيد الفطر في الجزائر

الشروق أونلاين
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هذه مواعيد إقامة صلاة عيد الفطر في الجزائر
أرشيف
مسجد الأمير عبد القادر بقسنطينة

أعلنت مديريات الشؤون الدينية والأوقاف بعدّة ولايات في الجزائر، عن موعد إقامة صلاة عيد الفطر للعام الهجري 1444.

وتتحرّى لجنة الأهلة والمواقيت الشرعية التابعة للوزارة، هلال شهر شوال، الذي يؤذن بقدوم العيد، أمسية الخميس.

وقالت مديرية الشؤون الدينية بولاية الجزائر، أن إقامة صلاة العيد ستكون عند الساعة 6:45 من صباح الجمعة أو السبت، حسب ما تعلنه اللجنة.

وفي مساجد ولاية وهران، تقام صلاة العيد عند تمام السابعة 7:00 صباحا. وكذلك الأمر بالنسبة لولاية بشار، حسب ما تؤكده المديريات الجهوية للقطاع.

وفي ولاية الوادي حدّد توقيت إقامة صلاة العيد عند الساعة 6:45 صباحا. أما بعنابة وباتنة فستكون الصلاة عند السادسة والنصف 6:30 صباحا.

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