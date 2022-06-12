هذه هي الأطعمة التي يتناولها “صلاح”

يحتفل نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي لِكرة القدم محمد صلاح الأربعاء المقبل، بِعيد ميلاده الثلاثين.

وتطرّق المهاجم صلاح إلى نظامه الغذائي، وما تشتهيه نفسه من طعام وأيضا ما يتفاده، في أحدث مقابلة صحفية أدلى بها لِمجلّة “فرانس فوتبال”.

وقال محمد صلاح إنه يُفضّل تناول البروكلي (القرنبيط الأخضر)، والبطاطا الحلوة، والسلاطة، ولحمَي السمك والدجاج.

وأضاف أنه عندما يرتاد المطاعم الكبيرة مثل تلك الموجودة في العاصمة البريطانية لندن، يطلب من النّادل أن يُحضر له طبق السوشي (وجبة يابانية/ خليط من الأرز والسمك…).

وعن المأكولات التي يتفادها، عدّد صلاح اسمَي فطيرة البيتزا وأكلة الهامبرغر، رغم تأكيده أنه أن يشتهي أكلهما. مُوضّحا أنه لا يسمح لِنفسه بِأن يتناول أكثر من فطيرة بيتزا في الشهر، وأن الهامبرغر يُشعره بِالثقل.

وعندما يعود من إنجلترا إلى بلده مصر لِخوض المقابلات الدولية، قال محمد صلاح إنه لا يستطيع مقاومة غواية “الكشري” (مزيج من المعكرونة والأرز والعدس و…)، ولا يتردّد في إخماد شهوة البطن بِتناول هذه الأكلة الشعبية المحلّية!