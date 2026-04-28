هذه هي الجوائز المالية التي تنتظر الفائزين بمسابقتي “الكاف” للأندية

تعرف مشاركة اتحاد العاصمة الذي سيواجه الزمالك في نهائي الكونفدرالية

سيكون الأمر أكثر من مجرد مجد قاري، بالنسبة للفائزين برابطة أبطال إفريقيا، وكأس الكونفدرالية الإفريقية، حيث يتنافس المتأهلان إلى النهائي على جائزة أولى قياسية في الموسم الجاري 2025/2026.

سيواجه نادي ماميلودي صن داونز، الجنوب إفريقي، منافسه نادي الجيش الملكي المغربي، في نهائي رابطة أبطال إفريقيا، بينما يُلاقي نادي اتحاد الجزائر، نظيره نادي الزمالك المصري، في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأكد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، الدكتور باتريس موتسيبي، الشهر الماضي، أن الفائز برابطة أبطال إفريقيا، سيحصل على 6 ملايين دولار أمريكي، في حين ينال الفائز بكأس الكونفدرالية الإفريقية، مبلغ 4 ملايين دولار أمريكي.

يعني ذلك أن جائزة الفائز برابطة أبطال إفريقيا، قد ارتفعت بمقدار 2 مليون دولار أمريكي، من 4 ملايين دولار إلى 6 ملايين دولار، أي بزيادة قدرها 50 بالمائة، كما شهدت كأس الكونفدرالية الإفريقية ارتفاعا أكبر، حيث تضاعفت جائزة الفائز من 2 مليون دولار أمريكي إلى 4 ملايين دولار أمريكي، أي بزيادة قدرها 100 %.

تُوّج كل من نادي اتحاد الجزائر، ونادي الزمالك، اللذين سينشطان النهائي في المدة الأخيرة بلقب هذه المسابقة، حيث فاز النادي الجزائري باللقب سنة 2023، بينما تُوّج نادي الزمالك المصري في الموسم الذي يليه. وفي هذه النسخة سيتوج أحدهما باللقب من جديد.

وحصل الفائز برابطة أبطال إفريقيا، في سنة 2021، على 2.5 مليون دولار أمريكي، ما يعني تسجيل زيادة بنسبة 140 % خلال 5 سنوات.

كان النمو في قيمة جوائز كأس الكونفدرالية الإفريقية، أكثر لفتًا للانتباه، حيث حصل الفائز سنة 2021 على 1.25 مليون دولار أمريكي، مما يمثل زيادة بنسبة 220% في موسم 2025/2026.

تؤكد هذه الزيادات التزام “الكاف” بتعزيز كرة القدم للأندية في إفريقيا وضمان مكافأة أفضل للأندية على أدائها على الساحة القارية.