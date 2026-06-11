هذه هي القنوات الناقلة للمباراة الافتتاحية بين المكسيك وجنوب إفريقيا

تنطلق مساء اليوم الخميس منافسات كأس العالم 2026، التي تقام في كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وسيتم تنظيم ثلاثة حفلات افتتاح منفصلة في الدول المستضيفة، قبل انطلاق المباراة الأولى لكل منتخب مضيف.

ويُفتتح العرس العالمي رسميا من ملعب أزتيكا في مكسيكو سيتي، على أن تقام الإحتفالات لاحقاً في تورونتو ولوس أنجلوس.

وستؤدي النجمة الكولومبية شاكيرا الأغنية الرسمية للمونديال خلال حفل الافتتاح، إلى جانب مجموعة من النجوم العالميين.

وسينطلق حفل الإفتتاح أمسية اليوم الخميس، على الساعة السادسة ونصف مساءً، بتوقيت الجزائر.

وينطلق مونديال 2026، على الساعة الثامنة مساءً، بتوقيت الجزائر، بإجراء المباراة الافتتاحية التي تجمع بين المكسيك وجنوب إفريقيا.

وسيُبث حفل افتتاح كأس العالم 2026 عبر شبكة beIN Sports، وذلك من خلال: beIN SPORTS الإخبارية، وbeIN SPORTS MAX 1.

وستنقل مباراة المكسيك وجنوب إفريقيا عبر قنوات beIN Sports HD وbeIN Max 1 وbeIN Max 2.

كما أعلن التلفزيون العمومي الجزائري، عن بث المباراة، على القناة الأولى، “الأرضية”.