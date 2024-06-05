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رياضة

هذه هي القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وغينيا

عمر سلامي
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هذه هي القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وغينيا
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المنتخب الجزائري

يواجه المنتخب الجزائري منتخب غينيا، سهرة الخميس بداية من الساعة الثامنة ليلا، بملعب نيلسون مانديلا ببراقي، لحساب الجولة الثالثة من تصفيات مونديال 2026.

وكشف التلفزيون العمومي على صفحته الرسمية على “فايسبوك”، عن نقل مباراة الجزائر وغينيا، عبر القناة الأولى “الأرضية، والقناة السادسة “الشبابية”.

ويتصدر المنتخب الجزائري مجموعته في تصفيات كأس العالم 2026، بست نقاط.

ويتنقل “الخضر” يوم 8 جوان إلى كمبالا لمواجهة أوعندا برسم الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

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