هذه هي القنوات الناقلة لودية الجزائر-الأورغواي

يلتقي المنتخب الجزائري، منتخب الأورغواي، سهرة اليوم الثلاثاء، في مباراة ودية تدخل في إطار التحضير لكأس العالم 2026 في اختبار حقيقي قبل مواجهة الأرجنتين والأردن والنمسا في المجموعة العاشرة للمونديال.

ويخوض المنتخب الجزائري بقيادة المدرب فلاديمير بيتكوفيتش مباراتهم الودية الثانية خلال التربص الجاري بإيطاليا. على الساعة 19:30، على ملعب أليانز ستاديوم معقل نادي يوفنتوس، في مدينة تورينو الإيطالية.

وستنقل المباراة على القناة التلفزيونية الجزائرية الأولى “القناة الأرضية”، إضافة إلى منصة (L’Équipe Live Foot).

للتذكير، أمطر رفقاء القائد رياض محرز شباك منتخب غواتيمالا ليلة الجمعة بسباعية نظيفة في مباراة ودية أقيمت على ملعب “لويجي فيراريس” بإيطاليا، في تأكيد لجاهزية “محاربي الصحراء” لخوض منافسات كأس العالم 2026.

وافتتح محمد أمين جويري مهرجان الأهداف في الدقيقة 18، قبل أن يضيف القائد رياض محرز الهدف الثاني من ركلة جزاء عند الدقيقة 30. وأضاف المدافع أشرف عبادة الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، ليذهب الفريقان إلى الاستراحة بنتيجة (3-0).

وفي الشوط الثاني، واصل “الخضر” الضغط، فسجل حسام عوار الهدف الرابع في الدقيقة 47، قبل أن يعزز جويري تفوق منتخب بلاده بهدفه الشخصي الثاني والخامس في الدقيقة 60. واختتم البدلاء المهرجان بهدفين إضافيين سجلهما فارس غدجيميس (د 76) وأحمد نذير بن بوعلي (د 82).