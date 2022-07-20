هذه هي حقيقة معادلة شهادتي دكتوراه علوم و دكتوراه “أل أم دي”

المرسوم التنفيذي ينص على توحيد اسم شهادة الدكتوراه

أكدت مصادر الشروق من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على أن ما يروج بخصوص المعادلة بين شهادتي دكتوراه علوم ودكتوراه ” أل أم دي” لا أساس له من الصحة، وأن الأمر يتعلق بإلغاء تسمية ” دكتوراه أل أم دي” وتوحيد الشهادة لتصبح تحت مسمى “دكتوراه”.

وأوضحت ذات المصادر أن المرسوم التنفيذي رقم 22-208 الخاص بتحديد نظام الدراسات والتكوين للحصول على شهادات التعليم العالي الصادر مؤخرا في الجريدة الرسمية والذي سيطبق بداية من الموسم الجامعي المقبل، لا يتحدث عن معادلة الشهادتين “دكتوراه علوم ” و” دكتوراه أل أم دي” وإنما سيتم توحيد اسم شهادة الدكتوراه والتي ستصبح تحت مسمى “شهادة دكتوراه” لا علوم ولا “أل أم دي”، وهذا ما تضمنته المادة 61 من هذا المرسوم، حيث تتوج المناقشة بالحصول على لقب “دكتور”، فيما يبقى العمل ساري المفعول بشهادة دكتوراه “علوم” للطلبة المسجلين قبل هذا المرسوم والتي ستزول بشكل آلي تلقائيا لتكون هناك شهادة دكتوراه واحدة في نظام التعليم العالي، ويهدف هذا الإجراء إلى منح مرئية أكثر لنظام التعليم العالي الجزائري.

وأضاف ذات المصدر أن المسجلين في دكتوراه علوم من قبل والذين سيناقشون قريبا سيتحصلون على شهادة دكتوراه علوم مثلما كان معمول به سابقا وفقا للأحكام الانتقالية المبينة في المادة 67 من المرسوم التنفيذي الجديد، والتي تفيد بأنه تسلم شهادة دكتوراه علوم للمسجلين بانتظام في التكوين ما بعد التدرج في إطار أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-254 الصادر سنة 1998.

فيما سيخضع التسجيل في الدكتوراه مستقبلا للمرسوم التنفيذي الجديد، أي أن المتأخرين في الحصول على شهادة ماجستير سيسجلون في الدكتوراه وفقا للنظام الجديد دون اجتياز المسابقة وهذا للحائزين على تقدير حسن جدا، فيما يخضع الالتحاق لمسابقة بالنسبة للحائزين على شهادة ماستر أو شهادة أجنبية معادلة لها ويستثنى من ذلك الطلبة الأجانب في إطار اتفاقية التعاون، بالإضافة إلى الحائزين على شهادة مهندس دولة ومهندس معماري أو شهادة طبيب بيطري والشهادات المتوجة لمسار التكوين المحدد مدته بخمس سنوات الذي تضمنه المدارس العليا للأساتذة، إذ يمكنهم اجتياز مسابقة الدكتوراه دون المرور على شهادة ماستر.

المسجلون في دكتوراه علوم سيتحصلون على شهادتهم وفقا للقانون القديم

وجدير بالذكر أنه تم تداول معلومات عقب عقد الندوة الوطنية للجامعات من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان، تخص معادلة شهادة دكتوراه علوم مع دكتوراه أل آم دي، في حين أن ذلك يتعلق بتوحيد الشهادة فيما ستخضع شهادة دكتوراه علوم للأحكام الانتقالية إلى غاية زوالها نهائيا.