هذه هي خريطة الانسحاب الأولي من غزة وفق خطة ترامب

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خريطة الانسحاب الأولي لقوات الاحتلال من قطاع غزة، في إطار المرحلة الأولى لتنفيذ عملية تبادل الأسرى والمحتجزين.

ونشر ترامب، على منصته “نروث سوشيال” للتواصل الافتراضي، خريطة لغزة يظهر فيها الخط الأول الذي سبق، وأن كشف عنه البيت الأبيض قبل نحو أسبوع، ضمن خطة ترامب المكونة من 20 نقطة لحل الأزمة.

وتكشف الخريطة تفاصيل جديدة وتظهر بوضوح أن مدينة رفح لا تزال تحت سيطرة الاحتلال وبالطبع محور فيلادلفيا على الحدود مع مصر.

أما في شمال قطاع غزة، فتُدرج الخريطة بشكل صريح وواضح مدينة بيت حانون ضمن المنطقة التي ستبقى تحت سيطرة الاحتلال، حتى تنفيذ جميع مراحل الاتفاق والانسحاب بشكل كامل لاحقاً.

وأكد ترامب في منشوره، أن هذا “انسحاب أولي”، وأن خطته المكونة من 20 نقطة تتضمن انسحاباً تدريجياً لجيش الاحتلال من غزة.

وأرفق ترامب الصورة بقوله: “بعد مفاوضات، وافقت إسرائيل على خط الانسحاب الأولي، الذي أطلعنا حماس عليه وأطلعناها عليه. عندما تؤكد حماس ذلك، سيدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ فورًا، وسيبدأ تبادل الأسرى والمفقودين، وسنهيئ الظروف للمرحلة التالية من الانسحاب، والتي ستقربنا من نهاية هذه الكارثة التي استمرت ثلاثة آلاف عام. شكرًا لاهتمامكم بهذا الأمر، وترقبوا جديدنا!

ومساء السبت، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الكيان الصهيوني وافق بعد مفاوضات على خط الانسحاب الأولي الذي تم إطلاع حركة حماس عليه، ووقف إطلاق النار سيبدأ فور موافقة الحركة.

هذا وأفادت إذاعة الجيش الاحتلال، السبت، بأن الفرق الثلاث التي تناور في مدينة غزة، متوقفة حالياً في مواقعها، حيث لا تقدم على خط الجبهة، ولا انسحاب إلى الخطوط الخلفية.