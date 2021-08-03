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المتكيفة..الداعمة..

هذه هي صفات المرأة التي يبحث عنها الرجل

سمية سعادة
  • 1388
  • 10
هذه هي صفات المرأة التي يبحث عنها الرجل

خلال مراحل حياته المختلفة، يقابل الرجل الكثير من النساء اللواتي لا يتركن أي أثر في حياته، ويتساقطن من ذاكرته سريعا.

غير أن هناك امرأة واحدة تستطيع أن تسترعي انتباهه، وتملك عليه نفسه ووجدانه بصفاتها المتميزة.

وكثيرا ما يستجمع الرجل هذه الصفات ويبحث عنها في شريكة الحياة التي قد تحمل جلّ هذه الصفات، أو بعضها، أو قد لا تتوفر فيها إطلاقا، فيخيب أمله، ولكنه يظل محتفظا بها في مخيلته على أنها الصفات المطابقة لأحلامه.

ومن بين هذه الصفات التي يفضلها الرجل:

المرأة الداعمة

يفضل الرجل الارتباط بالمرأة التي تكون له سندا في حياته اليومية والعملية، وداعمة له في ظروفه المختلفة، ومشجعة له على تحقيق النجاحات، أو خوض مشاريع جديدة.

المرأة الحكيمة

يعتقد الكثير من الرجال أن المرأة تخضع لسيطرة العاطفة ولا تستعمل عقلها إلا في حالات قليلة، لذلك يرغب أكثر الرجال في الارتباط بالمرأة الحكيمة التي تعرف كيف تزن الأمور بميزان العقل، وتجيد التصرف في مختلف المواقف.

المرأة “الأنثى”

تتصرف بعض النساء تصرفات لا تشبه طبيعتها كأنثى، حين ترفع صوتها، وتتلفظ بكلمات قبيحة، وتقوم بحركات عنيفة، وتهمل مظهرها، وتلبس ثيابا تشبه في تفصليها وألوانها ملابس الرجال.

وهذه الصفات يمقتها الرجل لأنها تجعله يشعر أن تلك المرأة تشبهه، أو أنها أكثر منه”ذكورة” ما يجعله يبحث عن الأنثى الحقيقية التي تحافظ على الرقة واللين والصوت الخفيض والشكل الجميل والمظهر الأنيق.

المرأة المتكيفة

يفضل الرجل المرأة التي تتكيف مع ظروفه المختلفة، بدون نكد أو تذمر أو تمرد، ما يجعلها قريبة إلى قلبه وعقله.

القادرة على إثارة الاهتمام

يقع الزوجان في حالة من الملل والروتين بعد فترة قصيرة من الزواج، ما يضفي على الحياة الزوجية حالة من الإحباط النفسي والاكتئاب، ولكن المرأة الذكية هي التي تستطيع أن تلون حياتها بألوان مبهجة، بأسلوبها .وتجديد بيتها وخفة دمها

المرأة التي تحترم نفسها

وتطلب الاحترام من الآخرين  حيث أن نسبة 70 في المئة من الرجال لا يحبون  المرأة السهلة،  وما هو معروف بأن الرجل يحب ويستمتع بتتبع المرأة الصعبة، بل انه يفضل ان تطلب منه ان يحترمها، لأنها ليست شيئا لا قيمة له ، بل هي إنسانة، بحاجة إلى احترام الرجل لها بشكل كبير.

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التعليقات
10
  • مواطن جزائري

    الرجل يبحث عن صفات أمه في المرأة والمرأة تبحث عن صفات أبيها في الرجل.

    0
  • خليفة

    المرأة التي يطلبها الرجل المومن هي المرأة ذات الدين و الخلق القويم ،المراة التي تحترم نفسها و تقدر زوجها و تحافظ على كرامتها و شرفها ،المراة التي تحترم انوثتها ،و تكون سندا قويا لزوجها في هذه الحياة.

    1
  • عبد النور

    مقال جميل ومفيد.

    0
  • شاهد على العصر

    لكلمة حق : ليس كل ما ترضى عنه يرضى عنه الجميع ... فاذا كنت ترى المرأة المتدينة هي أم النساء فهناك من يرى أن الأخلاق والتربية والانضباط والأصل والفصل وسمعة أسرتها ...هي الأساس وبين هذا وذاك سنوات ضوئية . فالمظاهر غالبا ما تخفي ورائها كوارث بالجملة وما تتناقله وسائل الاعلام ووسائل التواصل وبالصورة والصوت وما تعالجه المحاكم .. يدنى له الجبين .

    1
  • لحسن سطيف

    من يبحث عن زوجة صالحة و صادقة و أمينة و مطيعة تكون له شريك حياة ، وجب عليه أن يكون هو كذلك ، أي أن يحمل في جوفه جميع الصفات التي يرغب أن يجدها فيمن ينوي الإرتباط بها .

    7
  • avancer lalour

    العجيب في هذا البلد هو أنه لا أحد يتحدث عن الرجل . وماهو نوع الرجل الذي تبحث عنه المرأة وما هي نقاط القوة لدى الرجل التي تبحث عنها المرأة . وماهي نقاط ضعفه التي تجعل النساء تنفر منه .... الخ نحن في مجتمع كلما ذكرفيه نجاح واستقرار ...... على مستوى أسرة ما الا وبطله الرجل . وكلما ذكر اخفاق وفشل ومشاكل وصراعات ... الا وبطلته هي المرأة .

    0
  • كلمة حق،

    الرجل تجلب اهتمامه المراة المتدينة، العفيفة التي لا تخالط الرجال. الوردة التي يشمها الكثيرون تفقد عبيرها.

    8
  • ro mi o

    كل ما جاء في المقال هو عبارة عن زرع فكرة وجوب طاعة المرأة لزوجها كأنها ملكه أشتراها بماله - ويجب عليها الرضوخ التام إليه - وطبعا واضح من أين مصدر هذه الأفكار - أما الصحيح هو التوافق بين الطرفين و إنسجامهم مع بعض - بعدها كل شيئ سيكون بخير - ولا نستطيع أن نتكلم عن ماذا يحب الرجل كرجل واحد - لأننا رجال كيثرون وكل رجل وله نظرته الخاصة للأشياء - ونفس الشيئ للمرأة - لهذا على كل إمرأة وعلى كل رجل بأن يكشفان بعضهما البعض بأنفسهما - فإن إطمئن قلبيهما عند التعارف حلت كل العقد بينهما - لكن الناس لا يتشابهون - وكل فئة من المجتمع لها مناخها الخاص - ولكل إنسان ذوقه الخاص

    -5
  • amayas

    وماهي صيفات الرجل التي تبحث عنها المرأة ؟ هل هي المكر والخداع ..أي البحث عن فتات ذات شهادة ومنصب عمل : ممرضة أو أستاذة .... فقط من أجل أجرتها ؟ وهل هي الكسل والخمول والنوم الى ما بعد 3 زوالا في وقت هي تستيقظ باكرا للالتحاق بعملها ؟ وهل هي تهديدها بأن تسلم له أجرتها كاملة وغير منقوصة في نهاية كل شهر والا زلزل الأرض تحت أقدامها ؟ في زمن قل الرجال وقلت معهم الرجولة .

    1
  • ابونواس

    وهل المرأة(بوبيـــة) مثل(بوبيات)الصين المعروضة في واجهة المحلات...؟ وماذا عن صفات الرجل الذي تبحث عنه البوبية أقصد المرأة..........لنعد الى توجيهات الرسول الكريم محمدصلى الله عليه وسلم...الذي لاينطق على الهوى.ان هو الاوحي يوحى....الذي قال ..تنكح المرأة لأربع...وشدد على المتدينة فقال فأضفر بذات الدين..تربت يداك....؟

    -1

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