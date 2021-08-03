هذه هي صفات المرأة التي يبحث عنها الرجل

المتكيفة..الداعمة..

خلال مراحل حياته المختلفة، يقابل الرجل الكثير من النساء اللواتي لا يتركن أي أثر في حياته، ويتساقطن من ذاكرته سريعا.

غير أن هناك امرأة واحدة تستطيع أن تسترعي انتباهه، وتملك عليه نفسه ووجدانه بصفاتها المتميزة.

وكثيرا ما يستجمع الرجل هذه الصفات ويبحث عنها في شريكة الحياة التي قد تحمل جلّ هذه الصفات، أو بعضها، أو قد لا تتوفر فيها إطلاقا، فيخيب أمله، ولكنه يظل محتفظا بها في مخيلته على أنها الصفات المطابقة لأحلامه.

ومن بين هذه الصفات التي يفضلها الرجل:

المرأة الداعمة

يفضل الرجل الارتباط بالمرأة التي تكون له سندا في حياته اليومية والعملية، وداعمة له في ظروفه المختلفة، ومشجعة له على تحقيق النجاحات، أو خوض مشاريع جديدة.

المرأة الحكيمة

يعتقد الكثير من الرجال أن المرأة تخضع لسيطرة العاطفة ولا تستعمل عقلها إلا في حالات قليلة، لذلك يرغب أكثر الرجال في الارتباط بالمرأة الحكيمة التي تعرف كيف تزن الأمور بميزان العقل، وتجيد التصرف في مختلف المواقف.

المرأة “الأنثى”

تتصرف بعض النساء تصرفات لا تشبه طبيعتها كأنثى، حين ترفع صوتها، وتتلفظ بكلمات قبيحة، وتقوم بحركات عنيفة، وتهمل مظهرها، وتلبس ثيابا تشبه في تفصليها وألوانها ملابس الرجال.

وهذه الصفات يمقتها الرجل لأنها تجعله يشعر أن تلك المرأة تشبهه، أو أنها أكثر منه”ذكورة” ما يجعله يبحث عن الأنثى الحقيقية التي تحافظ على الرقة واللين والصوت الخفيض والشكل الجميل والمظهر الأنيق.

المرأة المتكيفة

يفضل الرجل المرأة التي تتكيف مع ظروفه المختلفة، بدون نكد أو تذمر أو تمرد، ما يجعلها قريبة إلى قلبه وعقله.

القادرة على إثارة الاهتمام

يقع الزوجان في حالة من الملل والروتين بعد فترة قصيرة من الزواج، ما يضفي على الحياة الزوجية حالة من الإحباط النفسي والاكتئاب، ولكن المرأة الذكية هي التي تستطيع أن تلون حياتها بألوان مبهجة، بأسلوبها .وتجديد بيتها وخفة دمها

المرأة التي تحترم نفسها

وتطلب الاحترام من الآخرين حيث أن نسبة 70 في المئة من الرجال لا يحبون المرأة السهلة، وما هو معروف بأن الرجل يحب ويستمتع بتتبع المرأة الصعبة، بل انه يفضل ان تطلب منه ان يحترمها، لأنها ليست شيئا لا قيمة له ، بل هي إنسانة، بحاجة إلى احترام الرجل لها بشكل كبير.