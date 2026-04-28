هذه هي ضوابط استبدال اللاعبين في القوائم النهائية المشاركة في المونديال

يكون قبل بداية كأس العالم بـ24 ساعة واعتماد اللجنة الطبية لـ"الفيفا"

تلقى الاتحاد الجزائري لكرة القدم، إشعارا من الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، يحدد ضوابط استبدال اللاعبين في القوائم النهائية المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، وتأتي هذه الخطوة التنظيمية لتضع النقاط على الحروف في ما يخص التعامل مع الإصابات الطارئة التي قد تضرب صفوف المنتخبات قبل انطلاق العرس العالمي المقرر إقامته في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك الصيف المقبل.

وكغيره من المنتخبات الـ48 المشاركة، يستعد المنتخب الوطني الجزائري لخوض غمار المونديال في مجموعة تضم منتخبات بلجيكا الأرجنتين، الأردن والنمسا، حيث يستهل الخضر مشوارهم بمواجهة أمام منتخب الأرجنتين التي يلعب لها الأسطورة ليونيل ميسي يوم 17 جوان، ثم الأردن يوم 23 جوان، والنمسا يوم 28 من نفس الشهر.

وتفرض اللائحة الجديدة رقابة طبية صارمة من قبل “الفيفا” لضمان نزاهة الاستبدالات وعدم التلاعب بالقوائم النهائية تحت ذريعة الإصابات الوهمية.

وأقرت اللائحة التي اعتمدها الاتحاد الدولي، أحقية أي منتخب في استبدال أي لاعب يتعرض لإصابة خطيرة قبل 24 ساعة فقط من بداية المباراة الأولى للفريق في البطولة.

ويشترط “الفيفا” لتمام هذه الخطوة تقديم ملف طبي موثّق يثبّت بشكل قاطع عجز اللاعب عن المشاركة في أي من مباريات المونديال، على أن يخضع التقرير لمراجعة واعتماد اللجنة الطبية التابعة للاتحاد الدولي قبل السماح بضم اللاعب البديل.

وسيكون لزاماً على الطاقم الفني تقديم قائمة أولية موسعة تضم 55 لاعباً على أقصى تقدير، قبل الاستقرار على القائمة النهائية التي ستشد الرحال صوب المونديال، التي ستضم 26 لاعباً كحد أقصى بحلول موعد 30 ماي المقبل.

وتنص القواعد على ضرورة أن يكون أي لاعب بديل يتم استدعاؤه في حالات الطوارئ مسجلاً مسبقاً في القائمة الموسعة، مع الالتزام بارتداء نفس رقم القميص الخاص باللاعب المستبعد حفاظاً على التنظيم الإداري والرقمي للبطولة.

ويواجه المنتخب الوطني لكرة القدم نظيره الهولندي يوم 3 جوان بروتردام (سا 19:45 بالتوقيت الجزائري)، ضمن الاستعدادات لنهائيات كأس العالم 2026 (من 11 جوان إلى 19 جويلية)، وبرمج هذا اللقاء أمام المنتخب الهولندي (مرتبة سابعة عالميا بحسب آخر ترتيب “الفيفا”) أياما قليلة قبل سفرية المنتخب الوطني للولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في الموعد العالمي، في انتظار تأكيد المنتخب الثاني الذي سيلعب أمام “الخضر” قبل المونديال بالولايات المتحدة.