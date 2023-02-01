هذه هي مجموعة الجزائر في كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة
أوقعت قرعة كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة، المنتخب الجزائري إلى جانب كل من السنغال والكونغو والصومال.
وستلعب مباريات المجموعة الأولى، التي تضم الجزائر والسنغال والكونغو والصومال، في العاصمة.
وضمت المجموعة الثانية كل من نيجيريا والمغرب وجنوب إفريقيا وزامبيا، وتلعب مباريات هذه المجموعة في ملعب حملاوي بقسنطينة.
2023 #TotalEnergiesAFCONU17 GROUP B:
1️⃣ Nigeria 🇳🇬
2️⃣ Morocco 🇲🇦
3️⃣ South Africa 🇿🇦
4️⃣ Zambia 🇿🇲 pic.twitter.com/41aZhh9gao
— MARHABA (@CAF_Online) February 1, 2023
أما المجموعة الثالثة التي تلعب مبارياتها في ملعب عنابة، فضمت كل من الكاميرون ومالي وبوركينافاسو وجنوب السودان.
2023 #TotalEnergiesAFCONU17 GROUP C:
1️⃣ Cameroon 🇨🇲
2️⃣ Mali 🇲🇱
3️⃣ Burkina Faso 🇧🇫
4️⃣ South Sudan 🇸🇸 pic.twitter.com/yrcAhDBIFc
— MARHABA (@CAF_Online) February 1, 2023
وستحتضن الجزائر، نهائيات كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة، في الفترة الممتدة ما بين 29 أفريل و19 ماي من السنة الجارية.