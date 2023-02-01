-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

هذه هي مجموعة الجزائر في كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة

عمر سلامي
  • 1574
  • 0
هذه هي مجموعة الجزائر في كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة
ح.م
قرعة كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة

أوقعت قرعة كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة، المنتخب الجزائري إلى جانب كل من السنغال والكونغو والصومال.

وستلعب مباريات المجموعة الأولى، التي تضم الجزائر والسنغال والكونغو والصومال، في العاصمة.

وضمت المجموعة الثانية كل من نيجيريا والمغرب وجنوب إفريقيا وزامبيا، وتلعب مباريات هذه المجموعة في ملعب حملاوي بقسنطينة.

أما المجموعة الثالثة التي تلعب مبارياتها في ملعب عنابة، فضمت كل من الكاميرون ومالي وبوركينافاسو وجنوب السودان.

وستحتضن الجزائر، نهائيات كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة، في الفترة الممتدة ما بين 29 أفريل و19 ماي من السنة الجارية.

مقالات ذات صلة
السنغال- مدغشقر.. مواجهة مفتوحة على كل الاحتمالات والهدف بلوغ النهائي

السنغال- مدغشقر.. مواجهة مفتوحة على كل الاحتمالات والهدف بلوغ النهائي

رقم قياسي في تاريخ “الشان” لِرجال بوقرة

رقم قياسي في تاريخ “الشان” لِرجال بوقرة

الجزائري عماري ينهي طواف الغابون في المركز الثاني

الجزائري عماري ينهي طواف الغابون في المركز الثاني

وفاق سطيف يتعاقد مع 5 لاعبين

وفاق سطيف يتعاقد مع 5 لاعبين

“نيس” يتراجع عن إعارة براهيمي إلى “ترورا”

“نيس” يتراجع عن إعارة براهيمي إلى “ترورا”

هذا ما قاله التونسي حقي عن حظوظ الجزائر في التتويج بالشان

هذا ما قاله التونسي حقي عن حظوظ الجزائر في التتويج بالشان

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد