هذه هي مجموعة الجزائر في كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة

قرعة كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة

أوقعت قرعة كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة، المنتخب الجزائري إلى جانب كل من السنغال والكونغو والصومال.

وستلعب مباريات المجموعة الأولى، التي تضم الجزائر والسنغال والكونغو والصومال، في العاصمة.

وضمت المجموعة الثانية كل من نيجيريا والمغرب وجنوب إفريقيا وزامبيا، وتلعب مباريات هذه المجموعة في ملعب حملاوي بقسنطينة.

أما المجموعة الثالثة التي تلعب مبارياتها في ملعب عنابة، فضمت كل من الكاميرون ومالي وبوركينافاسو وجنوب السودان.

وستحتضن الجزائر، نهائيات كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة، في الفترة الممتدة ما بين 29 أفريل و19 ماي من السنة الجارية.