-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
رئيس الجمهورية يستدعي الهيئة الناخبة للتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة
اقتصاد

هذه وعود وسيط الجمهورية للمتعاملين الاقتصاديين

الشروق أونلاين
  • 158
  • 0
هذه وعود وسيط الجمهورية للمتعاملين الاقتصاديين

طمأن إبراهيم مراد وسيط الجمهورية، أرباب العمل المواطنين، بالتزام الهيئة التي يشرف عليها بالعمل على تسريع وتيرة تجسيد قرارات رئيس الجمهورية.

وخصّ وسيط الجمهورية، الأربعاء، وفدا عن الكنفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، يقوده رئيسها محمد سامي عاقلي رفقة رؤساء المكاتب الولائية بجلسة استقبال وعمل.

وكان اللقاء، مناسبة للتنويه بتوجيهات رئيس الجمهورية التي تهدف إلى إعادة بعث الصناعة الوطنية ورفع التجميد عن عدد هام من المشاريع الاستثمارية التي كانت محل عراقيل متعددة، وللمرافعة من أجل سرعة تطبيق كل القرارات والتدابير التي تهدف إلى إعادة بعث التنمية المحلية، وبالتالي الوطنية.

ومن جهته، وسيط الجمهورية أكد استعداد المندوبين الولائيين لوسيط الجمهورية لاستقبال المتعاملين الاقتصاديين والانفتاح على كل الجميع من أجل الحوار والتشاور.

بالمقابل ثمّن رئيس الكنفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، سامي عاقلي، التزام وعمل وسيط الجمهورية، مؤكدا تجنّد ودعم منظمتنا من خلال مكاتبها الولائية لمسار إعادة بعث الاقتصاد الوطني.

مقالات ذات صلة
الكشف عن عدد العاملين بقطاع الفلاحة في الجزائر

الكشف عن عدد العاملين بقطاع الفلاحة في الجزائر

تصدير أزيد من 260 طن من “دقلة نور” نحو 3 دول أجنبية

تصدير أزيد من 260 طن من “دقلة نور” نحو 3 دول أجنبية

الإفراج عن التمويلات الموجهة للمؤسسات المصغرة ابتداء من الخميس

الإفراج عن التمويلات الموجهة للمؤسسات المصغرة ابتداء من الخميس

بن باحمد يكشف عن رهان جديد لوزارة الصناعة الصيدلانية

بن باحمد يكشف عن رهان جديد لوزارة الصناعة الصيدلانية

الفلاحة ستؤدي دورا كبيرا في خطة الإنعاش الاقتصادي

الفلاحة ستؤدي دورا كبيرا في خطة الإنعاش الاقتصادي

هذه قيمة صادرات الخدمات الجزائرية في 2020

هذه قيمة صادرات الخدمات الجزائرية في 2020

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد