طمأن إبراهيم مراد وسيط الجمهورية، أرباب العمل المواطنين، بالتزام الهيئة التي يشرف عليها بالعمل على تسريع وتيرة تجسيد قرارات رئيس الجمهورية.

وخصّ وسيط الجمهورية، الأربعاء، وفدا عن الكنفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، يقوده رئيسها محمد سامي عاقلي رفقة رؤساء المكاتب الولائية بجلسة استقبال وعمل.

وكان اللقاء، مناسبة للتنويه بتوجيهات رئيس الجمهورية التي تهدف إلى إعادة بعث الصناعة الوطنية ورفع التجميد عن عدد هام من المشاريع الاستثمارية التي كانت محل عراقيل متعددة، وللمرافعة من أجل سرعة تطبيق كل القرارات والتدابير التي تهدف إلى إعادة بعث التنمية المحلية، وبالتالي الوطنية.

ومن جهته، وسيط الجمهورية أكد استعداد المندوبين الولائيين لوسيط الجمهورية لاستقبال المتعاملين الاقتصاديين والانفتاح على كل الجميع من أجل الحوار والتشاور.

بالمقابل ثمّن رئيس الكنفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، سامي عاقلي، التزام وعمل وسيط الجمهورية، مؤكدا تجنّد ودعم منظمتنا من خلال مكاتبها الولائية لمسار إعادة بعث الاقتصاد الوطني.