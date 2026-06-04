هزة أرضية ثانية تضرب ولاية باتنة

أعلن مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية، الخميس، عن تسجيل هزة أرضية بلغت شدتها 4.9 درجات على سلم ريشتر بولاية باتنة.

وجاء في بيان للمركز “سجل مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية، هزة أرضية يوم 04 جوان على الساعة 00سا 16د ،بشدة.4.9 درجات على سلم ريشتر ، مركز الهزة حدد بـ 2 كم جنوب شرق عين جاسر ولاية باتنة.”

هزة أرضية بشدة 3.8 تضرب ولاية باتنة

صباح أمس الأربعاء، أعلن مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية، عن تسجيل هزة أرضية بلغت شدتها 3.8 درجات على سلم ريشتر بولاية باتنة.

وجاء في بيان للمركز “سجل مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية، هزة أرضية يوم 03 جوان على الساعة 11سا 44د بشدة.3.8 درجات على سلم ريشتر.

وأوضح المركز أن مركز الهزة حُدد بـ 6 كلم جنوب غرب عين جاسر بولاية باتنة.