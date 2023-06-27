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هكذا تبدو الكعبة وخيام الحجاج في منى من الفضاء (صورة)

محمد عبد المؤمن
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هكذا تبدو الكعبة وخيام الحجاج في منى من الفضاء (صورة)
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سلطان النيادي

نشر رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي صورة من الفضاء، للكعبة المشرفة في مكة وخيام الحجاج في منى في أثناء يوم التروية من مناسك فريضة الحج.

وأرفق النيادي الصورة التي التقطها من محطة الفضاء الدولية بتغريدة على تويتر قال فيها:”حجاج بيت الله الحرام، طبتم وطاب مسعاكم وختم بالصالحات أعمالكم، في يوم الحج الأكبر”.

وتابع رائد الفضاء معلّقا:”منظر للمشاعر المقدسة التقطته بالأمس (يوم التروية)، ويظهر فيه بيت الله الحرام وخيام الحجاج في منى”.

وتوافد حجاج بيت الله الحرام أمس الإثنين، إلى مشعر منى، لقضاء يوم التروية حتى بزوغ شمس التاسع من ذي الحجة، استعدادا ليوم عرفة هذا الثلاثاء.

صورة مدينة الجزائر من الفضاء

رائد الفضاء الإماراتي نفسه كان قد نشر الأسبوع الماضي، صورة لمدينة الجزائر التقطها من الفضاء، وأرفقها بتحية خاصة إلى سكان البلاد.

النيادي قال في تغريدة على تويتر:”تحية إلى الجزائر وأهلها الشجعان، البلد العربي الأصيل، والجميل من الصحاري إلى الجبال والشواطئ”.

وأصبح النيادي، مهندس الاتصالات العسكري السابق ذو الـ42 عاما، أول رائد فضاء إماراتي منذ مارس 2023. إلى جانب رفيقه هزاع المنصوري.

وتنتظر عودة النيادي إلى الأرض في أواخر أوت المقبل، بعد الانتهاء من مهمة علمية مدتها 6 أشهر في محطة الفضاء الدولية.

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