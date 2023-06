هكذا تبدو الكعبة وخيام الحجاج في منى من الفضاء (صورة)

نشر رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي صورة من الفضاء، للكعبة المشرفة في مكة وخيام الحجاج في منى في أثناء يوم التروية من مناسك فريضة الحج.

وأرفق النيادي الصورة التي التقطها من محطة الفضاء الدولية بتغريدة على تويتر قال فيها:”حجاج بيت الله الحرام، طبتم وطاب مسعاكم وختم بالصالحات أعمالكم، في يوم الحج الأكبر”.

وتابع رائد الفضاء معلّقا:”منظر للمشاعر المقدسة التقطته بالأمس (يوم التروية)، ويظهر فيه بيت الله الحرام وخيام الحجاج في منى”.

وتوافد حجاج بيت الله الحرام أمس الإثنين، إلى مشعر منى، لقضاء يوم التروية حتى بزوغ شمس التاسع من ذي الحجة، استعدادا ليوم عرفة هذا الثلاثاء.

Today is Arafat Day, a pivotal day during Hajj, that reminds us that faith is not just about belief, but also action and reflection. May it inspire us all to strive for compassion, humility, and unity. Here’s a view of the holy site of Mecca 🕋 that I captured yesterday. pic.twitter.com/mGI65NeEmh

— Sultan AlNeyadi (@Astro_Alneyadi) June 27, 2023