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الجزائر
نحو إبرام اتفاقية بين وكالتي الفضاء في البلدين

رئيس وكالة الفضاء الروسية قريبا في الجزائر

محمد عبد المؤمن
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رئيس وكالة الفضاء الروسية قريبا في الجزائر
أرشيف
رئيس وكالة الفضاء الروسية

سيزور الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء الروسية “روسكوسموس” يوري بوريسوف الجزائر في وقت لاحق، حسب ما أكدته سفارة البلاد في موسكو هذا الإثنين.

والتقى سفير الجزائر لدى روسيا إسماعيل بن عمارة يوم الخميس الماضي، مع الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء الروسية “روسكوسموس”.

وحسب ما ذكره بيان للسفارة، فقد سمح هذا اللقاء بتقييم التعاون الثنائي بين الجزائر وروسيا في مجال الفضاء، وآفاق تطويره.

ومن بين النقاط الرئيسية التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع، الزيارة التي يحضّر بوريسوف لإجرائها إلى الجزائر. والمناقشات حول إبرام اتفاقية بين وكالتي الفضاء في البلدين، يضيف البيان.

وأنشئت وكالة الفضاء الجزائرية مطلع العام 2002، لتعزيز وتطوير النشاط الفضائي في المجالات التكنولوجية والعلمية والتطبيقية.

وتشتمل الوكالة على 5 وحدات، على غرار مركز تطوير الأقمار الاصطناعية، الذي تمكّن من إطلاق 5 أقمار صناعية متعدّدة الاستخدامات.

وأطلقت الجزائر أول أقمارها الصناعية إلى الفضاء “ألكومسات 1” في 11 ديسمبر 2017. وهو يوفر خدمات لبث البرامج التلفزيونية والإذاعية وخدمات الإنترنت.

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