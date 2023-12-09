هكذا تحصل على تذكرة مجانية للجوية الجزائرية

بفضل برنامج الوفاء بالأميال الذي دخل حيز التنفيذ

أعدت الجوية الجزائرية سلم تنقيط خاص تمنح بموجبه تذاكر مجانية للزبائن عبر برنامج الوفاء بالأميال، ويطبق في ثلاث صيغ، الأولى تكون تذكرة رحلة ذهاب فقط، والثانية ذهاب وإياب، والثالثة ذهاب وإياب، على أن تكون العودة مفتوحة ويكون مطار الانطلاق معروفا والعودة من اختيار صاحب التذكرة.

وكانت الجوية الجزائرية قد أنهت قبل أسابيع العمل بنظام حقائب الأمتعة المجانية بأوزان معينة لحاملي بطاقات الوفاء المختلفة، وعوضتها بصيغة التنقيط بـ”الأميال” المعمول بها لدى كبرى الشركات الدولية للطيران، والتي تتيح للركاب الحصول على جملة من الامتيازات تصل حتى تذكرة سفر مجانية.

ويقوم النظام الجديد على أساس منح عدد معين من الأميال للزبائن المسجلين في البرنامج عن كل رحلة يقومون بها على متن طائرات الجوية الجزائرية سواء داخليا أو دوليا، حسب الكيلومترات التي يقطعونها.

في هذا السياق، تشير وثيقة للجوية الجزائرية تتعلق بسلم الأميال الذي يمكن بموجبه منح تذاكر مجانية للزبائن الأوفياء، اطلعت “الشروق” عليها، إلى أنه يمكن تحويل الأميال المحصل عليها من طرف الزبون إلى تذاكر مباشرة على الموقع الرسمي للشركة، أو بالتوجه مباشرة إلى وكالات الجوية الجزائرية الرسمية.

ويشير جدول الأميال المطلوبة من طرف الجوية الجزائرية اللازمة للحصول على تذكرة ذهاب فقط في الدرجة الاقتصادية، إلى أنه يجب الحصول على 3200 ميل لتذكرة من العاصمة نحو 17 مطارا وطنيا، هي عنابة وباتنة وبسكرة وقسنطينة والوادي وغرداية وجيجل والأغواط والمشرية ووهران وورقلة وسطيف وتبسة وتيارت وتلمسان وتقرت، بينما يلزم 4800 ميل نحو مطارات أدرار وبشار وحاسي مسعود وعين صالح وتيميمون، و6500 ميل نحو مطارات جانت وإليزي وعين أمناس وتمنراست وتندوف.

وعموما، فقد تم تحديد 3200 ميل كمقابل للتذكرة المجانية بالنسبة للمسافات التي تعتبر قصيرة، و4800 ميل للمسافات المتوسطة، و6500 ميل بالنسبة للمسافات الطويلة وهذا بين مختلف المطارات الوطنية شمالا وجنوبا شرقا وغربا.

أما بالنسبة لدرجة الأعمال، فإن المسافات القصيرة حددت بوجوب الحصول على 9 آلاف ميل، أما المسافات المتوسطة والطويلة فيجب الحصول من 13 ألفا و500 إلى 18 ألف ميل.

أما بخصوص الرحلات الدولية، فقد تم تقسيمها إلى 9 مناطق، الأولى هي المغرب العربي وتضم كلا من تونس وطرابلس، ويجب فيها الحصول على 6000 ميل للظفر بتذكرة مجانية، والثانية هي اسبانيا وتحديدا مطارات أليكانتي وبرشلونة ومدريد وبالما، وحددت الأميال فيها بـ8100.

والمنطقة الثالثة هي مطارات جنوب فرنسا (مرسيليا ونيس وبوردو وتولوز وليون ومونبيلييه) وايطاليا وسويسرا، وحددت أميال الرحلة المجانية بـ9400 ميل للدرجة الاقتصادية، و18 ألفا و500 لدرجة الأعمال، و24 ألفا و500 ميل للدرجة الأولى.

أما المنطقة الرابعة فتضم مطارات شمال فرنسا (باريس وماتز وليل وميلوز) وألمانيا وبلجيكا والمملكة المتحدة والنمسا، ويجب الحصول على 13 ألفا و500 ميل للحصول على التذكرة المجانية للدرجة الاقتصادية، و25 ألفا و200 لدرجة الأعمال و38 ألفا للدرجة الأولى.

وفي المنطقة الخامسة تظهر وجهات من القارة الإفريقية وهي نيامي وواغادوغو ونواكشوط وباماكو وأبيدجان ودوالا، ويتطلب الحصول على 31 ألف ميل للدرجة الاقتصادية و56 ألفا لدرجة الأعمال، وخصصت المنطقة السادسة لوجهتي تركيا ومصر، والمقابل هو 17 ألفا و400 ميل للدرجة الاقتصادية و45 ألفا و500 للأعمال.