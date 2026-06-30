هكذا تخطط الجزائر لتعطيل “رادار” سويسرا

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تتجه أنظار جماهير كرة القدم صوب ملعب “بي سي بليس” بمدينة فانكوفر الكندية، حيث يصطدم الطموح الجزائري بالمنظومة السويسرية الصارمة في دور الـ32 من نهائيات كأس العالم 2026، وتجمع هذه المواجهة بين حسابات المرور إلى الدور ثمن النهائي وفك العقد التكتيكية المعقدة، إذ يسعى كلا الطرفين لتأمين موقعه في المرحلة المقبلة، وتأمل سويسرا كسر لعنة الأدوار الإقصائية التي لازمتها في آخر سبع محاولات متتالية، بينما يبحث “محاربو الصحراء” عن تأكيد أحقيتهم بالتواجد بين كبار المونديال.

وقبل إطلاق صافرة البداية فجر الجمعة القادم في تمام الرابعة صباحا بتوقيت الجزائر، تفرض عدة محاور بارزة نفسها على طاولة التحليل الفني للمباراة، ويأتي في مقدمتها صراع الاستشفاء البدني وفارق الراحة، حيث يصب عامل الجاهزية البدنية في مصلحة المنتخب السويسري، الذي تأهل مبكرا كمتصدر للمجموعة الثانية دون خسارة، مما منح لاعبيه أيام راحة إضافية وعملية استشفاء مثالية، وفي المقابل، خاض الجانب الجزائري مسارا دراماتيكيا شاقا في المجموعة العاشرة اختتمه بملحمة ماراطونية أمام النمسا، وهو ما يضع الطاقم الفني للجزائر أمام تحدٍ كبير لتجهيز الفريق بدنيا وتفادي الإرهاق قبل الموقعة المصيرية.

وتمتد تفاصيل المواجهة إلى خط الوسط الذي يمثل رئة المنتخب السويسري بقيادة النجم غرانيت تشاكا، الذي يعد بمثابة “الرادار” ومهندس الإيقاع للفريق، مدعوما بتحركات ريمو فرويلر ودان ندوي على الأطراف، وتصبح السيطرة على هذه المنطقة وتعطيل خطوط التمرير السويسرية هي المفتاح الأساسي للجزائر لإحباط البناء الهجومي للمنافس وفرض أسلوب الاستحواذ الإيجابي الذي ظهرت ملامحه مؤخرا، كما ستصطدم المنظومة الهجومية الجزائرية بجدار دفاعي سويسري صلب يقوده مدافع مانشستر سيتي، مانويل أكانجي، ومن خلفه الحارس المتميز غريغور كوبيل، وهو تنظيم يتطلب دقة تكتيكية عالية لاستغلال الثغرات، وفي الوقت ذاته، يتحتم على الدفاع الجزائري إظهار أعلى درجات التركيز لإيقاف خطورة المهاجم البدني بريل إمبولو، وتفادي الهفوات التي كلفت الفريق سبعة أهداف خلال دور المجموعات.

وفي مباريات خروج المغلوب التي قد تمتد للأشواط الإضافية، يبرز صراع الدكة والأوراق الرابحة كحاسم فعلي، حيث يمتلك الجانب الجزائري أوراقا هجومية شابة تتميز بالسرعة الفائقة والقدرة على اختراق الدفاعات المتعبة في الشوط الثاني، لتشكل سلاحا مهما في مواجهة الخبرة الأوروبية المتمثلة في عناصر سويسرا مثل ريكاردو رودريغيز وروبن فارغاس، وتكتسب المباراة طابعا نفسيا استثنائيا لمدرب المنتخب الجزائري، فلاديمير بيتكوفيتش، الذي يقود فريقه ضد منتخب بلاده السابق الذي أشرف على هندسته الفنية لسبع سنوات كاملة، وتعد هذه المعرفة العميقة بذهنية اللاعب السويسري وخصائص أسلوبهم الميزة التكتيكية الأبرز التي يراهن عليها “المحاربون” لتطويع مجريات اللقاء وبلوغ ثمن النهائي.