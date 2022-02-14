هكذا تغيّرت العلاقة بين رياض محرز وبيب غوارديولا

كشف مدرب نادي مانشستر سيتي الانجليزي، بيب غوارديولا، الحوار الذي دار بينه وبين النجم الجزائري، رياض محرز، عند استبداله في الدقيقة 84 من مباراة النادي السماوي ونورويتش، في المرحلة 25 من مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز، وكان السيتيزنز فازوا على ملعب نورويتش بأربعة أهداف دون رد، ليعززوا صدارتهم في “البريميرليغ” برصيد 63 نقطة، في مباراة لم ينجح خلالها الدولي الجزائري في زيارة الشباك بعد أن كان سجل وصنع أهدافا في 7 مباريات على التوالي.

والتقطت كاميرات التلفزيون حديثا ودّيا دار بين بيب غوارديولا ورياض محرز لحظة استبدال الأخير، والذي انتهى بابتسامة عريضة للرجلين، في صورة نادرة لم تتعود عليها الجماهير، خاصة بعد أن طغت البرودة على العلاقة بين غوارديولا ومحرز في فترة سابقة، وقال المدرب الإسباني في تصريحات لشبكة “سكاي سبورتس” البريطانية بعد نهاية المواجهة، ردّا على سؤال متعلق بما قاله لقائد “الخضر”: “رياض لاعب استثنائي لكني أريد المزيد..أريد المزيد من رياض”، وتابع مُدعما لاعبه بعد أن شوهد خلال المباراة وهو يقدم تعليمات بنبرة حادة له: “إنه استثنائي، لكن في الوقت نفسه يكون أحيانًا ضعيفًا في الصراعات الفردية”، وأردف: “نحن نعرف بعضنا البعض منذ فترة طويلة. إنه يعرف النوايا، كل ما أقوله له دائمًا يكون إيجابيا”.

وحرص غوارديولا على توضيح هذه النقطة بالتحديد وتأكيد نيّته الطيبة، بعد أن كانت صور صراخه وعتابه على محرز بطريقة عنيفة وغير مقبولة خلال مباراة مانشستر سيتي ولايبزيغ، يوم 16 سبتمبر من العام الماضي في دوري الأبطال (انتهت بفوز السيتي بـ6-3)، أثارت الكثير من الجدل، وتعرض غوارديولا آنذاك لانتقادات إعلامية وجماهيرية حادة بسبب طريقة تعامله مع رياض محرز، والتي وصفت بغير المحترمة، قبل أن تتغير الكثير من المعطيات هذا الموسم بعد أن فرض الدولي الجزائري نفسه كنجم أول في صفوف النادي السماوي.

من جهة أخرى، يعود مانشستر سيتي ورياض محرز سهرة اليوم إلى منافسة دوري أبطال أوروبا بمناسبة مباراة الدور ثمن النهائي أمام نادي سبورتنغ لشبونة بالبرتغال، حيث سيكون محرز معنيا بمواجهة زميله في المنتخب الوطني، إسلام سليماني، وإذا كان محرز مرشحا للعب كأساسي في لقاء السهرة، فإن سليماني سيبقى على دكة الاحتياط تبعا لخيارات مدرب سبورتنغ، روبن أموريم، الذي لم يضعه ضمن خياراته الأساسية لحد الآن.

وكان محرز المهندس الرئيس لتألق مانشستر سيتي في دوري الأبطال الموسم المقبل، عندما قاده إلى الدور النهائي الذي خسره أمام نادي تشيلسي، وكان النجم الجزائري أخرج نادي باريس سان جيرمان من الدور نصف النهائي بعد أن سجل 3 أهداف من أصل الرباعية التي فاز بها السيتي ذهابا وإيابا على النادي الباريسي، كما كان تألق أيضا في مباريات الدورين ثمن وربع النهائي، ويراهن غوارديولا مرة أخرى على تألق محرز في هذه المنافسة لمحاولة التتويج باللقب هذا الموسم.