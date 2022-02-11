غوارديولا: أُريد محرز يُشبه النصف الأخير من الموسم الماضي

شكّل النجم الجزائري رياض محرز جزءا هاما، من المؤتمر الصحفي الذي نشّطه مدربه جوسيب غوارديولا، الجمعة.

ويُواجه فريق مانشستر سيتي المضيف نادي نورويتش سيتي مساء هذا السبت، بِرسم الجولة الـ 25 من عمر البطولة الإنجليزية.

وقال المدرب غوارديولا إن لاعبه محرز مازال لم يصل بعد إلى المستوى الفني العالي، الذي بلغه في النصف الأخير من الموسم الماضي.

ولعب محرز دورا فعّالا في النصف الأخير من الموسم الماضي، وساهم في نيل فريق “الأزرق السّماوي” لقب بطولة إنجلترا، وبلوغ نهائي رابطة أبطال أوروبا، والاحتفاظ بِكأس الرابطة المحلّية.

وأضاف التقني الإسباني بِخصوص الجناح الجزائري: “كانت طريقة لعبه وما يُقدّمه فوق المستطيل الأخضر رائعة. يمكنه فعل ذلك هذه الأيّام”.

وخلال الموسم الحالي، سجّل محرز 16 هدفا وقدّم 5 تمريرات حاسمة بِزيّ فريق مانشستر سيتي، في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية.

وأوضح جوسيب غوارديولا مواهب محرز: “نوعية اللّمسات الأخيرة أمام المرمى، وشخصيته القوية في ركلات الجزاء، وميله إلى اللعب الاستعراضي. لكنه يحتاج إلى السرعة”.

وربّما يُريد المدرب جوسيب غوارديولا تحفيز لاعبه رياض محرز، حتى لا يقتنع بِمردوده وعروضه، ويحرم فريقه مانشستر سيتي من ثمار الألقاب والكؤوس عند نهاية الموسم الحالي.