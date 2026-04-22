هكذا ردت إيران على إعلان ترامب تمديد وقف إطلاق النار

ردّت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اليوم الأربعاء، على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد اتفاق وقف إطلاق النار، بالتأكيد على جاهزيتها التامة للوقوف في وجه العدوان.

وقالت المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن “القوات المسلحة جاهزة تماما للدفاع عن كيان البلاد ومصالحها الوطنية في وجه أي تهديد”، مشددة على أن الخيار الدبلوماسي يظل أداة مرهونة بتحقيق المصالح الوطنية وإحباط المخططات.

وأعرب عن تقدير طهران للمساعي الحميدة وجهود الوساطة التي بذلها وزير الخارجية الباكستاني، محمد إسحاق دار، والذي دعا فيها كلاً من إيران والولايات المتحدة إلى تمديد اتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضح أن “إيران لم تكن يوماً هي الطرف البادئ بهذه الحرب المفروضة”، مشيراً إلى أن كافة التحركات الإيرانية تندرج ضمن الحق الأصيل في الدفاع المشروع لمواجهة الاعتداءات العسكرية الأمريكية والصهيونية.

وأضاف أن “طهران تراقب بدقة كافة التطورات على الساحتين الميدانية والسياسية، وستتخذ ما يلزم من تدابير لصون أمنها القومي”، مؤكدا أن “القوات المسلحة في حالة يقظة تامة للرد بحزم على أي مغامرة أو شرور تستهدف البلاد”.

وشدّد على أن “إيران لن تتوانى عن استخدام كافة الظروف والفرص الدولية لمحاسبة المعتدين على الجرائم المرتكبة والأضرار الناجمة عن الهجمات الأخيرة”، مؤكدا “الإصرار على تقديم مرتكبي وجناة جرائم الحرب إلى العدالة والمطالبة بالتعويضات العادلة.

وفيما يخص التساؤلات حول إمكانية العودة إلى طاولة المفاوضات مع واشنطن، أكد بقائي أن الدبلوماسية بالنسبة لطهران هي أداة استراتيجية لتأمين المصالح الوطنية.

وأوضح أن “القيادة الإيرانية ستتحرك نحو هذا المسار متى ما وجدت أن الأرضية باتت منطقية ومواتية لترسيخ مكتسبات الشعب الإيراني وإفشال الأهداف الخبيثة التي يسعى الخصوم لتحقيقها”.

يذكر أن ترامب، أعلن مساء أمس الثلاثاء، عن تمديد وقف إطلاق النار تجاه إيران إلى حين تقديم إيران مقترحها وانتهاء المناقشات بطريقة أو بأخرى، مع استمرار الحصار البحري للموانئ الإيرانية، رغم موافقة واشنطن على تأجيل الضربات على إيران.