هكذا وضعت إسبانيا حدّا لمشكل التأشيرات الخاصة بالجزائريين

وضعت إسبانيا حدّا لمشكل التأشيرات الخاصة بالجزائريين، الذي أثار ضجة واسعة مؤخرا، بإقالة سريعة ومفاجئة للموظفة المسؤولة عن عرقلة سفر الكثيرين بطريقة ممنهجة.

وقام وزير الخارجية، خوسيه مانويل ألباريس، يوم الثلاثاء الماضي، بإقالة سوزانا غوثمان، مسؤولة التأشيرات في القنصلية العامة بوهران، بتهمة رفض منح التأشيرات لجزائريين دون أي مبرر، وذلك بعد يوم واحد فقط من الزيارة الرسمية لوزير الداخلية الإسباني، فيرناندو غراندي-مارلاسكا، وفقًا لمصادر دبلوماسية نقلتها صحيفة THE OBJECTIVE.

وتزايدت في الأشهر الأخيرة، حالات رفض التأشيرات للمواطنين الجزائريين، حيث اتبعت الموظفة التي اشتغلت في وقت سابق بالقنصلية الإسبانية في المغرب، أسلوب التضييق الممنهج، ما أثار استياء واسعا، في أوساط الجزائريين الراغبين في السفر إلى إسبانيا إما للسياحة أو لإبرام صفقات تجارية مع رجال أعمال إسبان، حسب ما كشفته صحيفة El Independiente.

وبدأ مشكل التأشيرات منذ مطلع العام الجاري، حيث ذكرت الصحيفة الإسبانية أن عددا متزايدا من المواطنين الجزائريين عبّروا عن استيائهم بعد منعهم بشكل مفاجئ من السفر عبر المطارات والموانئ الجزائرية، إثر تلقي السلطات قوائم تضم أسماء أشخاص أُلغيت تأشيراتهم دون أي إشعار مسبق، رغم أن تلك التأشيرات كانت مثبتة بالفعل على جوازات سفرهم.

ونقلت الإندبندينت عن مصادر مطلعة أن هذا الإجراء أثار حالة من الارتباك والغضب بين المسافرين الذين تكبدوا خسائر مالية بسبب حجوزات الطيران والفنادق التي لم يتمكنوا من الاستفادة منها، في غياب أي تفسير رسمي.

وأشار بعض المتضررين إلى أنهم تلقوا تبريرات مبهمة من المصالح القنصلية تتحدث عن “مشكلات في الملفات”، في حين لم يتسلموا أي إخطار رسمي أو مكتوب بشأن قرار إلغاء التأشيرات.

وتحدث البعض عن تغيّر مفاجئ في سياسة منح التأشيرات، حيث تقلصت صلاحياتها من 90 يومًا إلى فترات لا تتجاوز 30 أو 45 يومًا، دون تبرير واضح، كما اشتكوا من صعوبات متزايدة في حجز المواعيد، بسبب الضغط الكبير على المنصات الرقمية طول فترات الانتظار.

وحسب مقال THE OBJECTIVE فإن إقالة غوثمان، جاءت مباشرة بعد زيارة وزير الداخلية الإسباني إلى الجزائر الأسبوع الماضي، حيث رجّح الموقع أن يكون الأخير قد تلقى أدلة دامغة تدين الموظفة.

يذكر أن عددا من رجال الأعمال الإسبان كانوا قد بعثوا برسائل احتجاج إلى وزارة الشؤون الخارجية، يتهمون من خلالها القنصلية العامة الإسبانية في الجزائر بتخريب العلاقات الثنائية بين البلدين برفضها المنتظم إصدار تأشيرات عمل للجزائريين.