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هل أغلق تمثال أبو الهول عينيه؟.. هذه هي الحقيقة

الشروق أونلاين
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هل أغلق تمثال أبو الهول عينيه؟.. هذه هي الحقيقة

أثارت صورة متداولة عبر موقع التواصل الاجتماعي لتمثال “أبو الهول” مغمض العينين حالة من الجدل بين المصريين.

وزعم أصحاب التدوينات أن صورا ومقاطع فيديو التقطت لأبي الهول وهو مغمض العينين، وعند مقارنتها مع صور قديمة ظهر الفارق ما بين الصورتين، حيث ظهر بوضوح أن العين قد أغلقت.

وزعم صاحب المنشور أن ذلك قد يكون دليلا على “حدث غيبي وإشارة من العالم القديم وينذر بحدوث كارثة أو حدث مهم”.

ورد مصدر من الآثار المصرية بالقول: “يظهر بوضوح في الصور إجراء تعديل عليها من خلال برامج الفوتوشوب، والأمر لم يتوقف عند العين بل تخطاه للأنف، ويستطيع أي متخصص او حتى غير متخصص كشف زيف تلك الصور”.

ودعا المصدر المشككين في هذا الكلام إلى زيارة منطقة الهرم الأثرية للتأكد من صحة حديثه من عدمه، مطالبا من يتداولون مثل تلك الأخبار إلى التحقق منها قبل نشر الشائعات وإحداث بلبلة وذعر بلا مبرر”.

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