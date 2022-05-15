هل أغلق تمثال أبو الهول عينيه؟.. هذه هي الحقيقة
أثارت صورة متداولة عبر موقع التواصل الاجتماعي لتمثال “أبو الهول” مغمض العينين حالة من الجدل بين المصريين.
وزعم أصحاب التدوينات أن صورا ومقاطع فيديو التقطت لأبي الهول وهو مغمض العينين، وعند مقارنتها مع صور قديمة ظهر الفارق ما بين الصورتين، حيث ظهر بوضوح أن العين قد أغلقت.
حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، تسبب بها تدوينة على موقع فيسبوك مصحوبة بصور لتمثال أبو الهول، ادعى كاتبها أن صور ومقاطع فيديو التقطت لأبو الهول اليوم وهو مغمض العينين#مصر#أبو_الهول pic.twitter.com/G5OTDpmqpA
— Akhbar Al Aan أخبار الآن (@akhbar) May 15, 2022
وزعم صاحب المنشور أن ذلك قد يكون دليلا على “حدث غيبي وإشارة من العالم القديم وينذر بحدوث كارثة أو حدث مهم”.
الاساطير الفرعونيه تقول: تم العثور على تعويذه في معبد سنة 1908 تقول: (اذا اغلق ابو الهول عيناه و تغيرت الفصول فأنه موعد الهلاك فاليهرع كل الجنود الى المخابىء فأن رع سيعود و ينفي البشر ) ابو الهول بقاله 7000 سنه فاتح عينه ف هسه قرر يغلقها شئ مخيف . #لعنة_الفراعنه #ابو_الهول pic.twitter.com/jPmIILIFxr
— MUSTAFA 🖤✨ (@mu____rd) May 15, 2022
ورد مصدر من الآثار المصرية بالقول: “يظهر بوضوح في الصور إجراء تعديل عليها من خلال برامج الفوتوشوب، والأمر لم يتوقف عند العين بل تخطاه للأنف، ويستطيع أي متخصص او حتى غير متخصص كشف زيف تلك الصور”.
ودعا المصدر المشككين في هذا الكلام إلى زيارة منطقة الهرم الأثرية للتأكد من صحة حديثه من عدمه، مطالبا من يتداولون مثل تلك الأخبار إلى التحقق منها قبل نشر الشائعات وإحداث بلبلة وذعر بلا مبرر”.