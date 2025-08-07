هل الصحفي أنس الشريف مهدد بالاغتيال؟.. مقررة أممية تحذر

قالت مقررة أممية أن الهجمات الإلكترونية والاتهامات الباطلة التي وجهها جيش الاحتلال لصحفي “الجزيرة” أنس الشريف هي محاولة صارخة لتعريض حياته للخطر.

وعبرت إيرين خان، المعنية بحرية التعبير عن توجسها: “أشعر بقلق بالغ إزاء التهديدات والاتهامات المتكررة من جانب الكيان لآخر صحفيي الجزيرة الناجين في شمال غزة”.

وأضافت خان: “المخاوف على الشريف مبررة، إذ تتزايد الأدلة على استهداف جيش الاحتلال للصحفيين في غزة وقتلهم بناءً على مزاعم لا أساس لها بأنهم إرهابيون من حماس”.

وأكدت إيرين، من جهة، ترفض إسرائيل السماح لأي صحفي دولي بدخول غزة، ومن جهة أخرى، تشوه سمعة الصحفيين المحليين القلائل المتبقين، وتهددهم، وتستهدفهم، وتقتلهم بلا هوادة، باعتبارهم عيون العالم الخارجي الوحيدة على الإبادة الجماعية المستمرة.

وقالت المقررة الأممية إن عمليات القتل والاعتداءات والاعتقال التعسفي التي يتعرض لها الصحفيون الفلسطينيون، وتدمير المرافق والمعدات الصحفية في غزة والضفة الغربية، جزء من استراتيجية إسرائيلية متعمدة لقمع الحقيقة.

وأكدت أنه في ظل المجاعة التي تتفشى في غزة، وقتل النساء والأطفال الجائعين أصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى حماية الصحفيين الشجعان مثل الشريف، الذين يمكن لتقاريرهم عن الحقائق المروعة للإبادة الجماعية أن تُخجل العالم وتدفعه إلى التحرك.

وقالت خان: “أدعو جميع الدول، وخاصة تلك التي تفتخر بكونها مناصرة لحرية الإعلام وسلامة الصحفيين، إلى عدم الصمت في مواجهة هذا الاعتداء الصارخ على الصحفيين.

وحثت المقررة الأممية جميع الدول على استخدام قنواتهم الدبلوماسية لمنع إسرائيل من استهداف أنس الشريف وغيره من الصحفيين في غزة الذين لا يفعلون سوى القيام بعملهم المتمثل في نقل الحقيقة للعالم.