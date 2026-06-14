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هل تعرف أين تقع كوراساو؟

الشروق أونلاين
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هل تعرف أين تقع كوراساو؟
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كوراساو

تبدأ مغامرة منتخب كوراساو لكرة القدم الأولى في المونديال، هذا الأحد، بمواجهة المنتخب الألماني لحساب المجموعة الخامسة.

وكوراساو، هذه الجزيرة الصغيرة (144 كلم مربع) الواقعة في البحر الكاريبي، على مسافة 60 كيلومترا عن سواحل فنزويلا الشمالية، التي يقطنها 157 ألف نسمة، هي أصغر دولة تشارك في كأس العالم.

وتتمتع الجزيرة الكاريبية بحكم ذاتي داخلي، مقابل تبعيتها دفاعيا ودبلوماسيا إلى هولندا. ويتكلم سكانها اللغة الهولندية، إلى جانب الإسبانية والإنجليزية، ولغات محلية أخرى.

ونجح منتخب كوراساو في التأهل إلى المونديال، بعد تصدّر المجموعة الثانية في الدور الثالث من تصفيات منطقة أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف).

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وقد تفوّق خلال مشواره التصفوي على منتخبين، سبقت لهما المشاركة في المنافسة، وهما جمايكا وترينيداد وتوباغو.

وبعد ألمانيا، سيواجه لاعبو كوراساو، ومعظمهم محترفون بالدوري الهولندي، كل من الإكوادور وكوت ديفوار، في دور المجموعات.

ويعدّ مونديال 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، الأول من نوعه، بعد توسيع عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 منتخبا. بينها 3 منتخبات إضافية من منطقة الكونكاكاف.

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