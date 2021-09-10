-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

هل تقود الكويت وساطة بين الجزائر والمغرب؟

الشروق أونلاين
  • 1384
  • 0
هل تقود الكويت وساطة بين الجزائر والمغرب؟
لقاء وزير الخارجية لعمامرة بنظيره الكويتي في القاهرة

قال وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر الصباح، إن دولاً عربية ستعمل على تعزيز “الوفاق العربي”، في إشارة إلى التوترات بين الجزائر والمغرب، فهل يلمح الصباح إلى قيادة الكويت لوساطة بين البلدين؟

أكد الصباح الذي يترأس الاجتماع الوزاري لمجلس الجامعة العربية بالقاهرة، الخميس، خلال مؤتمر صحفي جمعه والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن “قمة العُلا التي عُقدت في مطلع جانفي الماضي، أنهت الأزمة الخليجية والعربية”.

وأضاف وزير الخارجية الكويتي قائلا “أصبحت هناك روح جديدة لإصلاح ذات البين”، مشيراً إلى أن “الكويت ودولاً عربية أخرى ستقوم بدورها في تعزيز الوفاق العربي”.

وكان وزير الخارجية رمطان لعمامرة قد تشاور مع نظيره الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح، حول قضايا دولية واقليمية ذات الاهتمام المشترك، خلال لقائهما قبيل الاجتماع الوزاري لمجلس الجامعة العربية بالقاهرة.

وأكدت الجزائر عدة مرات سابقا أن الأزمة مع المغرب لا تحتاج وساطة وإنما التزاما من نظام الرباط بتعهداته السابقة التي يتراجع عنها كل مرة، وأن أسباب قطع العلاقات مازالت قائمة ولا يوجد سبب لتغيير الموقف من القرار.

مقالات ذات صلة
التهاب غير مبرر لأسعار اللحوم البيضاء والحمراء

التهاب غير مبرر لأسعار اللحوم البيضاء والحمراء

عودة الهجرة غير شرعية

عودة الهجرة غير شرعية

الغلاء يعصف بالأسواق عشية الدخول المدرسي

الغلاء يعصف بالأسواق عشية الدخول المدرسي

 بلاني لـ”الشروق”: النظام المغربي مرعوب من قرار أوروبي سيصدر يوم 29 سبتمبر

 بلاني لـ”الشروق”: النظام المغربي مرعوب من قرار أوروبي سيصدر يوم 29 سبتمبر

لماذا لم تطبق مقصلة العهدتين على ترشح “الأميار”؟

لماذا لم تطبق مقصلة العهدتين على ترشح “الأميار”؟

مختصة في الأوبئة: كل من أصيب في الموجة الثالثة عليه أن ينتظر هذه المدة للتلقيح

مختصة في الأوبئة: كل من أصيب في الموجة الثالثة عليه أن ينتظر هذه المدة للتلقيح

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد