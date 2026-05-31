هل دُفع بونجاح دفعًا إلى “التقاعد”؟

يبقى التساؤل مشروعا عشية هذا الأحد.. هل انتهت أيّام اللاعب الدولي بغداد بونجاح مع المنتخب الوطني الجزائري؟

جاء هذا التساؤل على خلفية قائمة الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش الخاصة بِلاعبي “الخضر” لِكأس العالم، التي تنطلق بعد أسبوع ونصف الأسبوع من الآن. إذا علمنا أن المهاجم بونجاح سيبلغ من العمر 35 سنة في نوفمبر المقبل.

بدأ مشوار ابن وهران مع “محاربي الصحراء” في خريف 2014، وشارك في أول مباراة دولية تحت إمرة المدرب كريستيان غوركوف، وكانت ضد الزائر الإثيوبي لِحساب تصفيات كأس أمم إفريقيا 2015.

بينما كان تاريخ العاشر من جانفي الماضي، موعد آخر مواجهة دولية لِبونجاح، حينما لعب بديلا ضد نيجيريا بِرسم ربع نهائي “كان” 2025.

إجمالا، خاض بونجاح 80 مباراة دولية، يوجد بينها 5 مقابلات في تصفيات كأس العالم 2026. ونجح في هزّ الشباك 35 مرّة، تتضمّن 4 أهداف تحت إمرة بيتكوفيتش. محتلا المركز الرابع في لائحة الهدّافين التاريخيين لـ “الخضر”، التي يتصدّرها زميله إسلام سليماني بِرصيد 45 هدفا.

وأصرّ بيتكوفيتش في مؤتمره الصحفي على أنه لم يظلم بونجاح بِعدم جلبه إلى مونديال أمريكا والمكسيك وكندا، وأن الاستغناء عنه مردّه وفرة بدائل الخط الأمامي. ثم طالب الرأي العام بِاحترام خياراته.

ويقول مراقبون عن قرب لِبيت المنتخب الوطني، إن بيتكوفيتش لم يستسغ حالة الغضب التي انتبات بونجاح، بعد استبداله في إحدى مقابلات دور المجموعات للبطولة الإفريقية الأخيرة. وإن لاعب نادي الشمال القطري دفع ثمن زميله فارس شعيبي (نفس السيناريو في محطة مارس 2024 ضد بوليفيا)، قبل أن يعفو عنه في خريف نفس السنة. وأيضا ياسين براهيمي (تربص مارس 2024)، ثم استغنى عنه بعد مقابلة غينيا كوناكري في جوان من العام ذاته.

لكن ما يتفادى البعض ذكره، أو يقفز فوقه، فحواه أن سيناريو مونديال 1982 و1986 و2010 و2014، تكرّر إلى حدّ ما في نسخة 2026، وتحديدا في ضبط قوائم اللاعبين. بِدليل تفضيل لاعبين جدد وبعضهم لم يشارك في التصفيات، نظير الدفع بِبونجاح إلى الاعتزال الدولي. وقديما، فضّلوا رشيد حركوك على حسين ياحي، والحبيب بلعيد على سمير زاوي أو سليمان رحو.. والآن جاء الدور على مسجّل هدف التتويج الجزائري في كأس أمم إفريقيا 2019.

بغداد بونجاح الذي حاز شرف خوض 5 نسخ في كأس أمم إفريقيا وتذوّق حلاوة تتويج طبعة 2019، والمشاركة في كأس العرب مع المنتخب المحلي ونيل اللقب بِقطر في 2021، وأيضا حضور وقائع أولمبياد مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية صيف 2016، لن يلعب المونديال.