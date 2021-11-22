هل صورة الصخرة الساجدة في البحر حقيقية؟

آلاف المشاركات ومئات التعليقات حصدتها صورة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال سنوات، ادعى ناشروها أنها لصخرة على شكل إنسان يصلّي ويسجد لله في أعماق البحر. إلا أن الادعاء غير صحيح، فالصورة تعود لواحدة من مجموعة منحوتات في منتزه مائيّ في المكسيك.

يظهر في الصورة غطاس أمام ما يبدو أنه مجسّم على شكل إنسان يسجد تحت المياه.

وجاء في التعليق المرافق “صخرة على شكل إنسان ساجد لله، في أعماق البحر”.

حصدت الصورة آلاف المشاركات والتعليقات على مواقع التواصل باللغة العربية، وباللغتين الفرنسية والإنكليزية.

تمثال على شكل إنسان في المكسيك

إلا أن الصورة ليست لصخرة على شكل إنسان يسجد في أعماق البحار.

فقد أرشد التفتيش عنها عبر محركات البحث إلى موقع Museo Subacuático de Arte في المكسيك، حيث نُشرت ضمن مجموعة من الصور لمنحوتات مشابهة.

وتُظهر الصورة المتداولة في المنشورات منحوتة تحمل اسم The Banker تشكل واحدة من سلسلة تماثيل صممها النحات البريطاني والمصور وعالم البيئة جيسون ديكيرس تايلور.

ونشر تايلور الصورة على موقعه الإلكتروني مرفقة بالتعليق “تمثل منحوتات المصرفيين رؤية الإنسان إلى مستقبله وكيفية تركيزه على المكاسب القصيرة الأمد”.

وفي حديث لوكالة فرانس برس عام 2019، قال تايلور “صورة الغطاس التقطت بالقرب من منحوتتي”، معرباً عن أسفه لاستخدام أعماله بهدف التضليل الإعلامي.

كما يمكن العثور على صور إضافية من زوايا عدّة لمنحوتاته The Bankers على صفحته على إنستغرام.