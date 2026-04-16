هل فرقعة الأصابع تؤدي إلى التهاب المفاصل؟

لا يزال الاعتقاد السائد أن فرقعة الأصابع قد يؤدي إلى التهاب المفاصل أو تدهور صحتها، وتحديدا التهاب المفاصل العظمي في الأصابع، فأين هي الحقيقة؟

أشارت الدراسات التصويرية الأحدث، بما في ذلك تلك المتعلقة بالتصوير بالرنين المغناطيسي إلى أن الصوت يصدر في لحظة تشكل الفقاعة وليس عند كسر المفاصل، وفقا لموقع news-medical.

ماهي آلية “الفرقعة”؟

يأتي صوت الفرقعة من ظاهرة فيزيائية تسمى التجويف داخل المفصل، وليس من كسر العظام.

المفاصل الزلالية، مثل تلك الموجودة في الأصابع، محاطة بكبسولة مملوءة بالسائل الزليلي.

يحتوي هذا السائل السميك المزلق على غازات مذابة، خاصة النيتروجين وثاني أكسيد الكربون. عندما يتم سحب أسطح المفاصل بسرعة، يزداد حجم كبسولة المفصل فجأة.

يؤدي هذا التمدد السريع إلى انخفاض الضغط داخل السائل الزليلي إلى ما دون عتبة محددة، مما يؤدي إلى تكوين تجويف أو فقاعة مملوءة بالبخار بسرعة.

الفرقعة المميزة هي النتيجة الصوتية لهذا التكوين السريع للتجويف، وبمجرد تكوين فقاعة الغاز، يستغرق الأمر حوالي 20 دقيقة حتى تذوب الغازات مجددا في السائل الزللي، وهذا يفسر لماذا لا يمكن فرقعة الأصابع مرة أخرى فورا، حسب موقع biologyinsights.

لماذا نفرقع أصابعنا؟

تشير الدراسات إلى أن ما يصل إلى 50٪ من الناس يطقطقون أصابعهم. ورغم أن الصوت قد يكون مزعجا، إلا أن طقطقة الأصابع قد تُشعرك بالراحة لعدة أسباب. فمن الناحية البدنية، تُساعد على تمديد الأصابع.

ومن الناحية النفسية، قد تكون وسيلة للتخلص من التوتر. بالنسبة للكثيرين، تُصبح الفرقعة عادة. ولكن هل يُمكن أن يعني صوت الطقطقة الحادّ والمُزعج أنك تُلحق الضرر بمفاصلك أو عظامك؟ وفقا لموقع scripps.

هل تؤثر طقطقة المفاصل المتكررة على صحة المفاصل؟

على الرغم من أن طقطقة المفاصل لا تسبب التهاب المفاصل، إلا أن هناك بعض المخاوف بشأن ما إذا كانت طقطقة المفاصل المتكررة أو العنيفة قد تؤثر سلبا على صحة المفاصل بطرق أخرى.

فقد يُبلغ بعض الأشخاص الذين يطقطقون مفاصلهم بشكل متكرر عن تورم طفيف في اليد، أو ضعف في قوة القبضة، أو تهيج في الأنسجة الرخوة.

الأبحاث في هذا المجال محدودة، ولكنها تشير إلى احتمال حدوث ضرر طفيف للأربطة أو الأنسجة المحيطة إذا تمت الطقطقة بقوة أو بشكل مفرط.

ومع ذلك، فإن هذه الآثار عادة ما تكون طفيفة وتختلف عن التهاب المفاصل، الذي يؤثر على سلامة الغضروف والعظام، حسب موقع sciencetimes.

متى تصبح الفرقعة مشكلة حقيقية؟

إذا كانت الفرقعة يصاحبها ألما أو تورما أو تيبسا، فقد حان الوقت للتوقف والانتباه.

قد يشير الانزعاج المستمر إلى مشاكل أعمق مثل تآكل الغضروف، تهيج الأوتار، أو التهاب المفاصل المبكر.

هذه الحالات ليست ناتجة عن التشققات لكنها قد تجعل المفاصل أكثر حساسية للحركة وتجاهل الأعراض يمكن أن يحول التهيج البسيط إلى ضرر طويل الأمد.

إذا كانت مفاصلك تصدر صوتا مع كل حركة، أو تشعر بعدم الاستقرار، أو تؤلمك بعد الفرقعة، فلا تتجاهل الأمر، وفق موقع scientificworldinfo.