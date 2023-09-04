هل هناك طريقة لمنع ظهور “المنشورات المقترحة” في فيسبوك؟

المنشورات المقترحة في فيسبوك، هي تلك المحتويات التي تنشئها صفحات أو مجموعات لا تتابعها، لكنها تظهر أمامك كمحتويات مقترحة، مرفقة بالعبارة “Suggestions”.

وهي منشورات غير مموّلة، يتمّ توزيعها على المستخدمين بناء على عدّة معايير، من أجل “توسيع آفاق المستخدمين في فيسبوك”، حسب ما توضحه صفحات المساعدة في الموقع.

ومن بين هذه المعايير تذكر صفحات المساعدة:

تفاعل مستخدمين آخرين مع المحتوى المقترح: قد يتم اقتراح محتوى لك، إذا تفاعل معه مستخدمون آخرون، سبق لهم التفاعل مع نفس المحتويات التي تتفاعل معها في العادة.

المواضيع التي تهتمّ بها: إذا لاحظت الخوارزميات أنك أصبحت مهتمًا بمتابعة موضوع معين على فيسبوك، فقد تقترح عليك محتوى مشابها يتعلق بنفس الموضوع.

على سبيل المثال، إذا قمت بالتفاعل مع منشور يتعلق بناد معين لكرة القدم، فستلاحظ ظهور الكثير من المنشورات المقترحة المتعلقة بنفس النادي.

مكان وجودك: قد تعتمد بعض الاقتراحات على مكان وجودك، وما يتفاعل معه الأشخاص القريبون منك على فيسبوك.

وفي الواقع، لا توجد هناك طريقة معروفة للتخلّص من ظهور هذه المحتويات بالكامل، لكن فيسبوك يمنح للمستخدم إمكانية إدارة المحتوى المقترح عن طريق واحدة من هذه الخطوات: