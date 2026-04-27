هل يجلب بيتكوفيتش هذا اللاعب إلى المونديال؟

كسب الناخب الوطني الجزائري فلاديمير بيتكوفيتش “سلاحا” فعّالا، قبل شهر ونصف الشهر من انطلاق منافسة كأس العالم.

ومع ذلك، يُجهل إن كان بيتكوفيتش سيجلب هذا اللاعب إلى المونديال، أو يُوظّف زملاءً له يشغلون نفس المنصب.

الأمر يتعلّق هنا بِالمدافع الأيمن محمد فارسي (26 سنة)، الذي عاد إلى الميادين في ساعة مبكّرة من صباح الأحد، بعد غياب اقترب من مدّة 10 أشهر بِسبب المرض.

ولعب فارسي آخر مباراة رسمية له في السادس من جويلية 2025، بِزي نادي كولومبس كرو في مواجهة خارج القواعد أمام فريق سياتل، بِرسم مسابقة البطولة الأمريكية. وبعدها ابتعد عن الميادين بِسبب آلام على مستوى البطن. ثم اضطرّ في سبتمبر الموالي إلى إجراء عملية جراحية.

وهكذا عاد فارسي ودخل إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 81، من عمر مباراة فريقه كولومبس كرو الفائز (2-0) على الضيف نادي فيلاديلفيا، في إطار منافسة البطولة الأمريكية.

وكان تاريخ العاشر من جوان 2025 موعد آخر مباراة دولية وودّية مع “الخضر” لِمحمد فارسي، حينما شارك أساسيا ضد المضيّف السويدي، واستُبدل في الدقيقة الـ 79.

ومن الآن إلى غاية انطلاق المونديال، تبقّت لـ “فارسي” ستّ مقابلات رسمية مع فريق كولومبس كرو، تُجرى الأخيرة منها في الـ 23 من ماي المقبل.

وإذا كان الظهير الأيمن محمد فارسي قد تأكّد من غياب زميله في نفس المنصب يوسف عطال، بِسبب إجرائه مؤخّرا عملية جراحية على مستوى الكاحل، وانتهاء موسمه قبل الآوان. فإن هذا اللاعب المغترب بِكندا سيجد أمامه رفيق بلغالي ومهدي دورفال، اللّذَين ينشطان في المركز ذاته. بِاستثناء إذا ارتأى بيتكوفيتش جلب آكثر من لاعبَين لِمنصب واحد، إذا علمنا أن قائمة المونديال يُمكنها أن تضمّ 26 لاعبا كأقصى حدّ مسموح به من قبل “الفيفا”.