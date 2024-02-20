هل يعود مسلسل وادي الذئاب؟.. الشركة المنتجة تكشف

أصدرت شركة “بانا فيلم” التركية للإنتاج الفني مساء الثلاثاء، بيانا تعلّق فيه على أنباء تداولتها صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، حول عودة مسلسل وادي الذئاب المتوقّف منذ 7 سنوات.

وجاء في البيان المنشور على إحدى الصفحات الرسمية للشركة أن “المنشورات التي تفيد بأن جزء جديدا من المسلسل سيبث عبر منصة رقمية خاصة لا تعبّر عن الحقيقة”.

“وقد تم إرسال إخلاء المسؤولية بشأن هذه المنشورات إلى الأطراف المعنية”، يضيف بيان الشركة، التي يملكها بطل المسلسل نجاتي شاشماز نفسه.

غير أن البيان لم يستبعد إمكانية إصدار موسم جديد من السلسلة الشهيرة، حيث جاء في ختامه:”عندما يعود مسلسل وادي الذئاب إلى الشاشات، سيعلن عن كل التفاصيل عبر المصادر الرسمية للشركة المنتجة”.

وتوقّف بثّ سلسلة وادي الذئاب عند الحلقة الأخيرة من الجزء العاشر في العام 2016. لكن صفحاته الاجتماعية لا تزال تنشر بعض المقتطفات والصور من حلقات وأجزاء سابقة.

وكان بطل السلسلة ومنتجها نجاتي شاشماز، الذي يؤدي دور رجل الدولة التركية العميقة بولات علمدار، قد تحدث في وقت سابق عن إنتاج جزء جديد يحمل عنوان “وادي الذئاب الفوضى”.