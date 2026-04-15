هل يُشارك ماندريا في المونديال؟ مدرّبه يردّ

تحدّث التقني غائيل كليشي مدرب فريق كون الفرنسي، الأربعاء، عن الوضعية الصحية لحارس مرمى الدولي الجزائري أنطوني ماندريا.

وكان الحارس أنطوني ماندريا قد تعرّض لِإصابة بِخلع في الكتف، خلال تدريبات الإثنين الماضي مع زملائه في نادي كون، فنُقل إلى المستشفى للعلاج، وأُثير بعدها جدل بِشأن مشاركته من عدمها مع المنتخب الوطني في كأس العالم التي تنطلق بِتاريخ الـ 11 من جوان المقبل.

وقال المدرب غائيل كليشي في مؤتمر صحفي نشّطه، قبل مباراة لِفريقه كون في بطولة القسم الفرنسي الثالث تُجرى هذا الجمعة: “سنبذل أقصى المجهودات لِمساعدته (ماندريا) على التعافي. هذا الأمر يعني له الكثير، وسيكون بِمثابة مكافأة عظيمة له”.

وأضاف وفقا لما نشره صحيفة “أكتو” الفرنسية: “ما زلنا ننتظر تقرير الطاقم الطبي، لكن يبدو أن حالته أفضل مما كنا نظن في البداية. نأمل أن يتمكن من العودة قريبا، إذ ينتظره تحدٍّ شخصيّ هام”.

بِدوره، قال المدافع روني لابون الذي رافق مدرب فريق كون في المؤتمر الصحفي: “شخصيا، تأثّرتُ بِالأمر لِأنني أعرف أن هدفه (ماندريا) هو المشاركة في كأس العالم. كثيرا ما أُمازحه بِهذا الشأن عندما أراه يتدرب في القاعة الرياضية يوميا. أتمنّى بِصدق أن يتمكّن من المشاركة لأنه يبذل أقصى المجهودات لِتحقيق ذلك”.

