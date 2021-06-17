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هنية في المغرب.. توبة عن التطبيع أم ابتزاز لواشنطن وتل أبيب؟

الشروق أونلاين
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  • 35
هنية في المغرب.. توبة عن التطبيع أم ابتزاز لواشنطن وتل أبيب؟
ح.م
جانب من لقاء هنية والعثماني

زار إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس”، الأربعاء، المغرب، بالتزامن مع مؤشرات قوية حول تراجع الإدارة الأمريكية الجديدة عن صفقة دونالد ترامب مع الملك محمد السادس حول التطبيع مقابل الاعتراف بسيطرته على الصحراء الغربية.

وجاءت زيارة وفد حماس للمغرب بدعوة من حزب العدالة والتنمية قائد الائتلاف الحكومي.

وقال رئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني وأمين عام حزب العدالة والتنمية المغربي عقب استقباله هنية إن الدعوة لحركة حماس “تأتي في سياق الموقف المغربي الثابت من دعم الشعب الفلسطيني ونضاله حتى ينال حقوقه.

وأضاف العثماني الذي قاد مراسم التوقيع على اتفاق التطبيع مع الكيان الصهيوني أن المغرب يعتبر القضية الفلسطينية قضيته هو أيضا.

وبحسب حركة حماس تهدف الزيارات إلى “تحشيد الموقف العربي والإسلامي لخدمة القضية الفلسطينية، وحماية القدس والمسجد الأقصى من التهديدات الصهيونية المتواصلة”، دون تفاصيل أكثر.

وأثارت هذه الزيارة جدلا واسعا، على الساحتين العربية والمغربية، حيث بدت متناقضة مع مواقف قريبة للنظام المغربي الذي وقع اتفاق تطبيع يعترف بموجبه باحتلال فلسطين كحق شرعي لاسرائيل، ووصلت الأمور حد التحضير لفتح سفارة في تل أبيب وزيارات متبادلة.

كما تزامنت هذه الزيارة مع اعلان حكومة جديدة لاسرائيل، وصف رئيسها نفتالي بنت المغرب بـ “الحليف الاستراتيجي”.

وتزامنت هذه الدعوة التي وجهت لحماس، مع مؤشرات قوية حول سقوط صفقة محمد السادس مع دونالد ترامب حول التطبيع مقابل شرعنة احتلال الصحراء الغربية في الماء.

وتراجعت إدارة جو بادين عن قرار ترامب دون اعلان ذلك صراحة من خلال عدة خطوات اتخذتها، في وقت ظهر أن كبرى الدول الغربية أيضا وأهمها اسبانيا وألمانيا وفرنسا، تجاهلت الخطوة الأمريكية السابقة.

والتقت عدة تحليلات لمراكز دراسات وخبراء، إن العدوان الأخير على غزة، وانتصار المقاومة فيه وموجة التعاطف العربي والاسلامي مع الفلسطينيين، كان بمثابة شهادة وفاة اتفاقيات التطبيع التي وقعتها دول عربية مع الكيان الصهيوني.

كما جاءت زيارة هنية، مع بداية العد التنازلي للانتخابات البرلمانية في المغرب، والتي يبدو أن كلا من القصر وحزب العدالة يريدان استثمارها سياسيا.

ويسعى العثماني لبعث الروح في حزبه الذي عاش حالة تململ غير مسبوقة، بسبب اتفاق التطبيع وتؤكد مؤشرات حول توجهه نحو صدمة انتخابية غير مسبوقة، لكنه أضحى يلعب مهمة “التيس المستعار” بالنسبة لنظام المخزن بعد أن استغله في اتفاق التطبيع يواصل استغلاله في حملة الابتزاز السياسي.

أما بالنسبة لمحمد السادس، فإنه يريد استغلال هذا الحزب الاسلامي في آخر أيامه الحكومية، لابتزاز الولايات المتحدة واللوبي الصهيوني بطريقة غير مباشرة، لدفعهم نحو الوفاء بـ”التزاماتهم” حول تجسيد تغريدة ترامب، بشأن الصحراء الغربية.

وكان دليل ذلك هو تزامن زيارة هنية، مع رسالة تهنئة من ملك المغرب لرئيس الوزراء الاسرائيلي الجديد.

المغرب: مساعدات لأهالي غزة للملمة فضيحة التطبيع

أرسلت السلطات في المغربشخهر ماي الماضي، طائرة محملة بالمساعدات الإنسانية المخصصة لقطاع غزة والأراضي الفلسطينية، وذلك وسط غضب داخلي ضد إقامة علاقات مع الاحتلال الاسرائيلي، في صفقة تطبيع تمت قبل أشهر.

و أعلنت السلطات المغربية ارسال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزّة تتألّف من أربعين طنّاً من المواد الغذائية والأدوية المخصّصة لعلاج الحالات الطارئة والأغطية.

وتزامن ذلك مع منع قوى الأمن مظاهرات مناصرة للقضية الفلسطينية، نددت بالعدوان على غزة والمسجد الأقصى.

واكتفت وزارة الخارجية  المغربية في بيان سابق بوصف الاعتداءات والمجازر ضد الفلسطينيين في القدس وغزةبـ “العنف المرتكب في الأراضي الفلسطينية المحتلّة”، علما أن الملك محمد السادس هو رئيس لجنة القدس.

وقبل أيام هرول وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة إلى مؤتمر اللوبي الصهيوني بالولايات المتحدة الأمريكية (إيباك)، لعرض خدمات بلاده في مجال التطبيع.

ووصل الحد ببوريطة إلى التعهد بأن “المغرب مخلص حتى النهاية في مساعي التطبيع ومستعد إلى الوصول بها إلى أبعد حد ممكن”.

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التعليقات
35
  • جزائري و فحل

    أخشى أن يسقط اسماعيل هنية في فخ ملك المخزن .عليه أن لا يبوح له بأسرار المقاومة لأنه حتما سيسجل كلامه ويبتزه بها كما فعل أبوه حسن الثاني عندما سجل اجتماع المغلق لجامعة الدول العربية وسلمها للموساد .لا تقبلوا مساعدات من باعوكم

    95
  • عبد الوهاب

    الا يصح احتمالية وجود تواطؤ بين اليهود والملك ورأس الإخوان "هنية"

    -3
  • عادل

    الحمد لله أخيييرا أصبح التنقيط في الشروق حقيقيا و منطقيا ومتناسق مع تفكير و توجه القاريء الجزائري...التنقيط المغشوش أيها الإخوة يجعل الحق باطلا و الباطل حقا..واللبيب حيرانا.........المهم هذه جبهة حرب و تلقى فيها جار السوء صفعة أخرى هو و ذبابه الإلكتروني...والحمد لله

    97
  • م.ت.ع

    حزب العدالة و التنمية يسوق لقواعده انه لازال يساند القضية الفلسطينية و يساعده على ذلك التأكيد ، الاخواني هنية...ماركوتيغ انتخابي، فقط، بند من بين مبادئ الانتخابات الديموقراطية... و لكن "آي جهة تضركم" في داتكم المريضة، انتم الذين تدعون عدم تدخلكم في الشؤون الداخلية لدول الجوار

    100
  • صالح/ الجزائر

    2)- الدبلوماسية مع إسرائيل، فضلا عن تعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي بين البلدين بما يدعم الاستقرار في المنطقة" ، مقابل "تغريدة" من الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته "بسيادة المغرب على الصحراء الغربية" ، ولم يبال بمعاناة الفلسطينيين ، الذين اعتبروا ويعتبرون أن "هذه الخطوات نقضًا لعهود قطعتها دول عربية بعدم إقامة علاقات مع إسرائيل حتى قيام دولة فلسطينية" . كما أنه لن يكون هناك بالضرورة أثر مباشر على أرض الواقع ، لأن النزاع أكبر من نزوات الرئيس الأمريكي ، الذي جد واجتهد صادقا لخدمة الكيان الصهيوني ، ورئيس وزرائه ، أكثر مما خدم "أمريكا أولا" .

    188
  • عادل

    كان على هنية أن لا يقبل الدعوة إلا بعد أن يقطع المغرب علاقته مع الكيان الصهيوني. لكن حماس أصبحت تتخبط ولا مبدأ لها إلا الابتزاز

    192
  • فقيقروش

    غفرانك غفرانك

    -3
  • مواطن

    السياسة الخارجية المغربية مصلحية و لا مبادئ لها و تلعب على كل الحبال الممكنة و تستخدم أموال المخدرات. من ألومه هو هنية و لهذا يجب أن لا يطأ أرض الجزائر التي تتلقى بسبب موقفها من القضية الفلسطينية الكثير من التهديدات الأمنية و الحصار الإعلامي. نحن ندعم القضية الفلسطينية كمبدأ و لا ندعم أشخاصا.

    197
  • الهادي

    إن الله طيّب لا يقبل إلاّ طيبا، لا حاجة للفلسطينيين بمساعدات من عائدات بيع الحشيش

    573
  • Rachid

    من المفروض أن ترفظ هاته المساعدات لأن من ورائها خبث سياسي لا غير

    573
  • sammy

    يبكي مع الراعي و يأكل مع الذئب.

    562
  • الهادي

    إلى الذبانة المخنزية المدعوة (طارق بن رحال) : لن تنفعك سياسة تنميق و تزيين الخيانة بأسماء أخرى (سياسة حكيمة و متجددة ! ! ! ! ) على طريقة تسمية الخمر بالمشروبات الروحية و تسمية الربى بالفائدة ؟ ثم اتهام أصحاب المبادئ الثابتة بلالجمود في فترة الحرب الباردة ؟ و سيسجل عليكم التاريخ إلى يوم القيامة طعنكم للقضية الفلسطينية مقابل تغريدة على تويتر لمجنون ؟

    553
  • متطوع مغترب

    تطلقون صواريخ خيانة و قنابل غدر عليهم و الآن تقدمون لهم دواء و شراب هذه سياسة احتلال محتل غاصب يهاجم و يقتل ثما فيما بعد يضهر رحمة و شقة كما يقول شعار عندكم خوة خوة مغربي يهودي نفس دم و الله لا انكشف أمركم

    550
  • Zinadine

    سياسة خيانة العرب والمسلمين بين ملوك المخزن راسخة منذ أن خانوا الأندلس من قبل وتحالفوا مع النورمند والإسبان ضد المسلمين في الأندلس

    552
  • مواطن

    التنقيط بالسالب او بالموجب مغشوش...ارجو من المشرفين على حماية موقع الشروق الإنتباه

    545
  • فلسطين المحتلة

    ههههههه صهاينة المخزن ينتصرون بالتصويت اذا ضغطت على إيجاب يعطيك العكس 👍👎😀

    535
  • آلجيريان

    عجبا لامير المنافقين بعدما باع فلسطين مقابل تغريدة هاهو يتباكى ويقدم مساعدات النفاق. لاتقبلوها منه يا احرار غزة ردوها عليه حتي يعود لرشده

    545
  • آلجيريان

    اليهود الصهاينة يوزعون قفة الذل على جوعى المغرب يا ترى من الذي سيوزع مساعدات النفاق على اهالي شهداء غزة الذين قتلهم حليف المخزن

    547
  • العاقل

    لا أدري لماذا كلما أقراء عن المخنز أتذكر ابن سلول ؟

    544
  • احمد

    و نحن يجب ان نكون احسن منهم، يجب ارسال قواتنا لتحرير القدس، جيشنا سليل جيش التحرير، يجب ان يحرر القدس

    658
  • آلجيريان

    بالامس كان الحسن الثاني يساعد الصهاينة بالتجسس على القادة العرب و اليوم ابنه مخمد شكش يساعدهم بالتجسس على حماس وفصائل المقاومة بحفنة من الدقيق وبعض الكمامات (احذروهم فخدماتهم للكيان الصهيوني لا تنتهي)

    552
  • محمد الجزائري

    لا حول و لا قوة الا بالله ، عيش تشوف: أمير المطبعين عفوا المؤمنين ، تشابهت قلوبهم في الاحتلال و الظلم ... إن الله يمهل و لا يهمل و حسبنا الله و نعم الوكيل في كل من أعان ظالما و محتلا ضد المسلمين و ضد اخوتنا الفلسطينيين.

    557
  • آلجيريان

    الصهاينة يقتلون ويعتقلون الابرياء في فلسطين والمخزن يقتل ويعتقل الابرياء في الصحراء الغربية. وجهان قبيحان لعملة واحدة (نظام واحد استنسخ)

    556
  • عبد القادر

    المروك يزاوج بين ارضاء اليهود من جهة ودعم فلسطين من جهة أخرى وتلك سياسته لا يريد ان يفقد احدا

    -568
  • الشاب حيحو

    غفرانك غفرانك

    -528
  • Med-dz

    ووصل الحد ببوبرويطة إلى التّعهد بأن “المغرب مخلص حتى النهاية في مساعي التطبيع مع الصهاينة لعنهم الله قتلة الفلسطينيين ومستعد إلى الوصول بها إلى أبعد حد ممكن”.لقد لخص لكم كلشيئ لكي لا تصدعوه مرة أخرى فيما يخص موضوع الإنبطاح ،اللهم أحشرهم مع إخوانهم اليهود .

    514
  • طارق بن رحال

    فرق بين السياسة الحكيمة و المتجددة ، و سياسة الحزب الواحد المتشبعة ببروباغاندا الحرب الباردة.

    -443
  • مواطن

    لا توجد هذه الصفات و هذا النفاق الا عند اشقائهم اليهود ...🕎🔯😡😡

    506
  • علي الصحراوي

    هذه المساعدات هي اهانة من حرامي القدس لتدنيس ما تبقى من شرفها وشرف اهل غرة لانه يقدمها لهم كثمن للقدس التي باعها واهانها نهارا جهارا وداس على اهلها مع الصهاينة فلعنة الله عليه وعلى مساعداته.

    486
  • Zinadine

    سياسة المخزن هي كمثل المجرم الذي يخون و يقتل بريئا ثم يمشي في جنازته ويتظاهر بالترحم والتعزية!

    496
  • موسطاش

    أهالي غزة ليسوا بحاجة لأموال الزطلة ، ننصحكم بتوزيعها على فقراء مكناس الذين قدمو لهم اليهود قفة رمضان ؟

    497
  • djazairi elghorba

    بالرغم ان الاخوة في غزة في امس الحاجة لاي مساعدات لكن يجب عليهم رفض هذه المساعدات ولايسمحو لايي عميل خائن ان يتاجر بدمائهم

    505
  • فلسطين المحتلة

    أحقر لفتة و مساعدة بعد بيع القضية و الاعتراف بأن أرض فلسطين صهيونية و ليست فلسطينية التطبيع يعني انا معترف لك بأنك صاحب الأرض 😡

    514
  • HASSEN

    إليكم المثل الشعبي المعروف جدا في الجزائر والذي يلخص هذه الحاله بدون لف ولا دوران ـ يبكي مع الراعي و يأكل مع الذئب ـ

    515
  • محمد☪Mohamed

    سكان غزة لازم يرفض هده المساعدات تاع المنافقيين. يغطي الشمس بالغربال .

    501

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