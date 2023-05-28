هولندا تريد الاستثمار بالقطاع الفلاحي في الجزائر

حسب مسؤولة بسفارة أمستردام

أعربت الدبلوماسية الهولندية ومسؤولة المكتب الفلاحي في سفارة هولندا بالجزائر، صبرينة ولتمنس، عن ارتياحها لنجاح طبعة 2023 من معرض “سيبسا – فلاحة وأغروفود” الخاص بتربية المواشي والمعدات الفلاحية، مبدية رغبة بلادها في تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية في مجال الفلاحة مع الجزائر، نظرا للإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها الجزائر كأكبر بلد في إفريقيا.

وحسب المتحدثة، فإن الجزائر لديها مساحات شاسعة وموارد طبيعية كبيرة، فيما تمتلك هولندا خبرة عالمية جعلتها من رواد العالم في صادرات عديدة في مجال الفلاحة كالبطاطا والزهور وتربية الأبقار والحليب ومشتقاته وأهمها الجبن الهولندي.

وبلغة الأرقام قالت الديبلوماسية الهولندية، في تصريح لـ”الشروق”، أن بلادها شاركت في معرض “سيبسا اغروفود” الجزائر بجناح ضم 6 شركات هولندية رائدة في ميدان الري وشركات إنتاج البذور الخاصة بإنتاج البطاطا، بالإضافة إلى شهادات النوعية المهمة في مجال التأشير على المنتج.

وأكدت صبرينة ولتمنس أن هذه السنة مغايرة للسنوات الماضية القليلة والتي أضرت بالاقتصاد العالمي وإقامة المعارض الدولية، في إشارة إلى جائحة كورونا التي حالت دون إقامة هذا المعرض الذي واضبت هولندا على المشاركة فيه.

وعن كيفية تطوير العلاقات في المجال الفلاحي بين الجزائر وهولندا، أشارت نفس الديبلوماسية إلى أن العلاقات بين البلدين تمتد لفترة طويلة، وهناك طلب جزائري على البذور الهولندية الخاصة بإنتاج البطاطا وأيضا تربية الأبقار وإنتاج الحليب ومشتقاته، لكنها شددت على أن الإمكانات التي تتوفر عليها الجزائر وهولندا يمكن أن تتطور أكثر من الوضع الراهن، مستشهدة بالتجربة الهولندية في مجال التخزين والري بالتقطير التي تحول دون إهدار الماء وكيفية تطوير المنتجات الفلاحية وأيضا فيما يخص الصناعات الغذائية.

وفي ردها على سؤال يخص تطوير زراعة الورود في الجزائر وإمكانية استفادة الجزائر من الخبرة الهولندية في هذا المجال، أفادت المتحدثة أن هذا من خلال التواصل بين المستثمرين في هذا المجال، لأنه وحسبها هذه زراعة تتطلب عوامل وخبرة.