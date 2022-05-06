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الجزائر

واشنطن بوست: الجزائر عملاق السياحة النائم

الشروق أونلاين
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واشنطن بوست: الجزائر عملاق السياحة النائم
ح.م
ساحة الأمير عبد القادر بالعاصمة

نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية مقالا عن السياحة الجزائرية، يسرد فيه كاتب صحفي تفاصيل رحلته إلى الجزائر “عملاق السياحة النائم” كما وصفها.

وقام هنري ويسماير وهو كاتب مستقل مقيم في لندن بزيارة إلى عدد من الولايات الجزائرية ليرويَ حيثيات سفريته في مقال مطول عنونه بـ “رحلة برية مثيرة على طول الساحل الجزائري”.

ومن بين ما قاله هنري عن الجزائر أنها “بلد ضخم، يحتل المرتبة العاشرة في العالم من حيث المساحة، لكنها أيضًا غامضة ومخبأة وراء حواجز جغرافية ومصطنعة”.

وتحدث الكاتب في موضوعه عن كل منطقة زارها بالتفصيل ليشيد بتاريخ وأصالة منطقة القصبة وما شهدته أثناء ثورة التحرير وكذا عراقة مدينة قسنطينة وجسورها المعلقة ليعرج بعدها على المناطق الأثرية كتيمقاد وجميلة.

الأكل والسكان كان لهما أيضا نصيب من مقال ويسماير حيث كتب قائلا ” ليس هناك أي متاعب مع السكان بشكل عام فلا تزال قوى التجانس للثقافة الغربية معلقة”.

ليضيف قائلا “كان الطعام مثل الكباب، الكسكس، وأطباق الشخشوخة، حساء الخضار الممزوج بقطع من الخبز المسطح رائعًا في المطاعم، كما في أي مكان آخر”.

من جهة أخرى اعتبر الكاتب أن وباء كورونا كان بمثابة نكسة في حملة طويلة لإيقاظ عملاق نائم ويقصد به السياحة في الجزائر، ليخلص إلى القول بأن الجزائر تعتبر أحد أكثر الأماكن تميزًا ثقافيًا.

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