“واش راك تستنا”.. إطلاق برنامج “صنعة” لتكوين الشباب في 6 تخصصات

أعلنت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، نسيمة إرحاب، اليوم الأحد ، عن الإطلاق الرسمي لبرنامج “صنعة” المخصص لتكوين الشباب في 6 تخصصات تقنية ومهنية.

وبحسب بيان نشرته وزارة التكوين والتعليم المهنيين فإن هذا البرنامج الوطني جاء كمبادرة طموحة تحمل شعارا تشجيعيا مستوحى من الواقع اليومي: «واش راك تستنا.. باش دير صنعة!».

ويُعد البرنامج الجديد أول مبادرة وطنية للتكوين المهني موجَّهة خصيصا لفائدة فئة الشباب ما بين 15 و27 سنة بمختلف شرائحها، بما في ذلك التلاميذ المتمدرسون والطلبة الجامعيون، من خلال مسار تكويني تطبيقي وحديث يهدف إلى ترسيخ ثقافة الحِرف والعمل اليدوي وتنمية المهارات المهنية لدى الأجيال الصاعدة.

ويشمل برنامج “صنعة” ستة تخصصات مهنية حيوية وأساسية، تتمثل في: الطلاء، الكهرباء المعمارية، التجبـيص ، السباكة، التلحيم، والتبريد، مع اعتماد مقاربة بيداغوجية متطورة قائمة على التكوين الميداني والمرافقة المباشرة للمتربصين.

وجاء اختيار هذه التخصصات بالذات بناءً على رؤية استراتيجية مدروسة تستند إلى الاحتياجات الحقيقية لسوق العمل الوطني، فضلاً عن السعي لتمكين الشباب من تكوين تطبيقي سريع وفعّال يسهّل إدماجهم المهني في آجال قصيرة، ويفتح أمامهم آفاقاً واسعة للولوج إلى عالم العمل الحر وإنشاء مؤسسات مصغّرة ونشاطات مستقلة.

وعلى المستوى التنظيمي، ينطلق البرنامج خلال فترة عطلة الصيف لضمان استقطاب أكبر عدد من المستفيدين؛ حيث تفتتح التسجيلات بكامل ولايات الوطن عبر المنصة الرقمية المخصصة لها

https://takwin.dz/san3a ابتداء من اليوم 31 ماي إلى غاية 04 جوان 2026.

ومن المرتقب أن تفتح مراكز التكوين المهني الموزعة عبر القطر الوطني أبوابها لاستقبال المتربصين لفترة التكوين الميداني الممتدة من 15 جوان إلى غاية 30 جويلية 2026.

ويسعى هذا المشروع الوطني في أهدافه العميقة إلى تمكين الشباب من إكتساب معارف عملية ذات قيمة مضافة، تعزز فرص استقرارهم المهني، وتجسد التوجه الاستراتيجي للدولة نحو إعادة الاعتبار للحرف التقنية والمهن اليدوية كركيزة للاقتصاد الوطني.