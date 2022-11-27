-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
تطوير أسطول نقل البضائع على طاولة مجلس الوزراء
الجزائر

وثيقة مبايعة الأمير عبد القادر.. 190 سنة عن قيام الدولة الجزائرية الحديثة

الشروق أونلاين
  • 5034
  • 9
وثيقة مبايعة الأمير عبد القادر.. 190 سنة عن قيام الدولة الجزائرية الحديثة
ح.م
الأمير عبد القادر

حلت، الأحد، الذكرى 190 لبيعة الأمير عبد القادر، والتي كانت محطة لقيام الدولة الجزائرية الحديثة، في 27 نوفمبر 1832، كما كانت منطلقا لحركة جهادية  منظمة لتحرير الوطن من الإستعمار الفرنسي.

واختار الأهالي آنذاك الأمير عبد القادر قائدا عليهم، وعقدوا له “البيعة الأولى” تحت شجرة الدردار  بـ”واد فروحة” في سهل غريس بمعسكر.

وبعد حوالي 3  أشهر من البيعة الأولى بتاريخ 27 نوفمبر 1832م، وقعت “البيعة الثانية” أو “البيعة العامة” في قصر الإمارة بمعسكر بتاريخ 4 فيفري 1833م.

وسابقا، أكدت حفيدة الأمير عبد القادر والأمينة العامة للمؤسسة التي تحمل اسمه في حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية، أنّ أهم رسالة دافع عنها الأمير منذ تأسيسه لمعالم الدولة الجزائرية الحديثة هي “الوحدة الوطنية”.

وأضافت أنّ هذه الوحدة التي تستمد قوتها من تمسك الشعب الجزائري بثوابته الوطنية بكل مكوناتها، تبقى “خالدة”، حيث أنّ الأجيال المتعاقبة تناقلتها بأمانة وكافحت من أجلها وذلك منذ انطلاق المقاومة الشعبية ضد الاستعمار الفرنسي، إلى غاية اندلاع الثورة التحريرية في أول نوفمبر 1954 وتتواصل اليوم في إطار بناء الجزائر الجديدة.

يوم وطني للأمير عبد القادر

ودعت المتحدثة بصفتها “أمينة عامة لمؤسسة الأمير”، إلى تخصيص يوم وطني للأمير عبد القادر في 27 نوفمبر”، على اعتبار أنه في هذا التاريخ “أصبحت الجزائر تواجه الفرنسيين كدولة قائمة بذاتها.

وسردت الأمينة العامة للمؤسسة، أهم المحطات التاريخية للأمير عبد القادر الذي “حارب فرنسا مدة 17 سنة وهو شاب صغير وخاض 116 معركة ضدّ 122 جنرالاً فرنسيًا و16 وزير حرب فرنسي، و5 من أبناء الملك لويس فيليب”، وقتل جيش الأمير في معركة “المقطع” وحدها 1500 فرنسي.

وإلى جانب حربه ضد المستعمر الفرنسي، تعرّض الأمير وجيشه الذي قارب تعداده “1200 مجاهد سنة 1847 لعدوان من جيش سلطان المغرب المتكون من 55 ألف جندي، وكان في انتظاره بعد عودته إلى الجزائر 125 ألف جندي فرنسي”.

وحسبها بـ “تاريخ الأمير المرتبط بتاريخ الجزائر ينبغي أن يكتب بماء الذهب”، حيث أن “ناصر الدين” وهو اللقب الذي أطلقه على الأمير على والده محي الدين، حمل على عاتقه “الدفاع عن الإسلام والجزائر في مواجهة دولة كانت تعمل على نشر المسيحية بالقوة في أوساط الجزائريين”، ورفع لأجل ذلك “راية خضراء وبيضاء وتتوسطها علامة على شكل يد وذلك ترجمة للآية القرآنية +يد الله فوق أيديهم+”.

مقالات ذات صلة
بجاية تنتج 13 مليون لتر من زيت الزيتون

بجاية تنتج 13 مليون لتر من زيت الزيتون

“إيتا إيروايز”… خدمات جديدة لتعزيز الشراكة بين الجزائر وإيطاليا

“إيتا إيروايز”… خدمات جديدة لتعزيز الشراكة بين الجزائر وإيطاليا

7 نصائح ذهبية لتجنب مآسي غاز أحادي أكسيد الكربون

7 نصائح ذهبية لتجنب مآسي غاز أحادي أكسيد الكربون

3 إجراءات لإنهاء معاناة التلاميذ مع مشاكل الرقمنة

3 إجراءات لإنهاء معاناة التلاميذ مع مشاكل الرقمنة

هذه هي تفاصيل إعادة 787 عجل فرنسي من ميناء الجزائر

هذه هي تفاصيل إعادة 787 عجل فرنسي من ميناء الجزائر

انسداد مدخنة عمارة في باتنة بسبب عشّ طائر!

انسداد مدخنة عمارة في باتنة بسبب عشّ طائر!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
9
  • benchikh

    نعم الامير عبد القادر المجاهد في سيبل اعلاء كلمة الحق وحماية ارضه ,17 سنة حرب بلا هوادة ضد حفاة عراة الذين كانوا لايعرفونا معنى الاستحمام .رحم الله المجاهد .فعلا علينا كتابة تاريخه بالذهب وتدريس سيرته في المدارس ,شخصية نادرة .

    68
  • elgarib

    إذا كان أمير عبد القادر و إخوانه رحمهم الله جميعا من 188 سنة عن قيام الدولة الجزائرية الحديثة، فلماذا نبدلها بجزائر الجديدة كما سماها دوغول في تلمسان قبل الإستقلال؟

    66
  • عبد القادر المحمدي

    كان الأمير عبد القادر ربنيا حفا ومحمديا،
    تتجلى فيه صيفات الصحابة صدقا لا تصتعا،
    كأبوبكر في الصدق،
    وعمر في العدل،
    وعثمان في الكرم،
    وعلي في الشجاعة والعلم،
    وكاخالد في القائد العسكري الفذ،
    وعمر بن العاص في الدهاء،
    وكواريث لأحوال وسلوك سيدنا محمدالنبي الذي ليس بعده نبيّ...
    وكان حقا رمز الجزائر الحديثة الموحدة على يده الشريفة،
    فطوبى لبلد أنجب مثل عبد القادر الجزائري،

    64
  • عبد القادر المحمد

    كان الأمير عبد القادر ربنيا حفا ومحمديا،
    تتجلى فيه صيفات الصحابة صدقا لا تصتعا،
    كأبوبكر في الصدق،
    وعمر في العدل،
    وعثمان في الكرم،
    وعلي في الشجاعة والعلم،
    وكاخالد في القائد العسكري الفذ،
    وعمر بن العاص في الدهاء،
    وكواريث لأحوال وسلوك سيدنا محمدالنبي الذي ليس بعده نبيّ...
    وكان حقا رمز الجزائر الحديثة الموحدة على يده الشريفة،
    فطوبى لبلد أنجب مثل عبد القادر الجزائري،

    71
  • عماد

    ماهو المقصود من القناة لارضية الجزائرية ان تتجاهل لامير عبد القادر وكذلك وزارة الثقافة
    نقل لابناء ديغول من هم في السلطة
    الامير عبد القادر مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة احببتم او كرهتم يا ابناء ديغول

    71
  • الوهراني

    أقول لأصحاب الألسنة السليطة و عقول العصافير الذين لا يرضيهم الحديث عن بطولات و تضحيات الأمير عبد القادر، لو كان هناك و عي كافي بأهميّة الحفاظ على الأمّة الجزائرية آنذاك و لم تقع خيانات لخرجت فرنسا تجرّ أذيال الخيبة و الهزيمة قبل سنة 1840، لكن وجود تلك العينات في تاريخنا المجيد سبب الويلات لأمتنا و هذه الحقائق لا يجب أن يدرسها إلاّ أهل التاريخ فرجاءً هذه نصيحة لكل متنطع و كل "بلعوط" لا تتحدث عن الأمير بما لا يحق في حقه، أولا على هؤلاء دراسة مساره الجهادي، السياسي العسكري، الثقافي حق الدراسة و ليس قراءة سطرين من كتاب، بل الدراسة الأكاديمية الجادة "رحم الله الأمير و جزاه عنا كل الخير.

    61
  • Larbi Benmhidi

    rahima Allah Al Amir Abdelkadir
    Tamassou tarikhahou kama tamassou tarikh Houari Boumedienne

    58
  • رجل من أقصى المدينة

    قال العلامة إبن باديس السلفي الأثري رحمه الله تعالى: شعب الجزائر مسلم وإلى العروبة ينتسب...من قال مات أو قال حاد عن أصله فقد كذب

    63
  • ملاحظ

    لو كان امير عبد القادر بيننا حيا، سيعتبرون فرنسا واولاد فرنسا داعشا وارهابيا ومتطرفا واسلاماوي ووو
    وسيضع في صف الخوارج البغدادي وايمن الظواهري
    هل امير عبد القادر رحمه الله سيقبل ان يشاهد بلدنا حاليا وبدستور علماني وان يهان نبينا محمد صلی الله وعليه وسلم۔۔۔۔سيفضل ان يرجع لقبره۔۔۔

    4

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد