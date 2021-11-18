وداعا “ابو جودت”.. وفاة الممثل السوري زهير رمضان

نعت وزارة الإعلام ونقابة الفنانين السوريتان، مساء امس الاربعاء، الفنان زهير رمضان الذي توفي عن عمر ناهز 62 عاما إثر صراع مع المرض.

جاء ذلك، وفق ما أفادت به مصادرنا بدمشق لمجلة الشروق العربي.

وفي سياق متصل مع مصادرنا بسوريا ان الراحل نقل مباشرة الى العناية المركزة منذ ايام بعد وعكة صحية.

وكان الفنان زهير رمضان قد غاب عن جنازة وتشييع الفنان الراحل صباح فخري بسبب العارض الصحي الذي أصابه حيث كان يغيب عن عدد من المناسبات أيضا بسبب المرض.

واشتهر الفنان زهير رمضان بشخصية “أبو جودت” (رجل الشرطة الفاسد) في مسلسل “باب الحارة” بجميع أجزائه، وشخصية “المختار” في مسلسل “ضيعة ضايعة”.

والراحل زهير رمضان ممثل سوري من مواليد 21 جويلية 1959، ويشغل منصب نقيب الفنانين السوريين منذ 10 أكتوبر 2014، وهو عضو في مجلس الشعب السوري منذ عام 2016.

الممثل زهير رمضان كان قد استقبل موفدنا بسوريا طارق معوش وكان معه لقاء خاص نعدكم به بالايام المقبلة …انا لله وانا اليه راجعون”.