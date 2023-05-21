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الجزائر

وداعا لطوابير شراء قسيمة السيارات

م.ص
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وداعا لطوابير شراء قسيمة السيارات
أرشيف
قسيمة السيارات

أعلنت المركزية بالمديرية العامة للضرائب, سهيلة سويلاماس، أنه سيتم إطلاق قسيمة السيارات عبر الانترنت ابتداء من سنة 2024، وهذا في تصريح لها لوكالة الأنباء الجزائرية اليوم، الأحد 21 ماي.

المسؤولة بمديرية الضرائب قالت أنه “تم الانتهاء من صياغة مشروع قسيمة السيارات عبر الانترنت من ناحية التطوير وبقي الجانب القانوني الذي سيتم إدراجه في قانون المالية”.

وحسب ذات المسؤولة، فهذا المشروع الذي يندرج في إطار رقمنة وعصرنة خدمات الضرائب، يتواجد حاليا في مرحلة إدماج المعلومات المتعلقة بالحظيرة الوطنية للسيارات التي تتولى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة الإقليمية تسيير بطاقيتها.

وسيتم حسب سهيلة سويلاماس، وبفضل إدماج هذه البطاقية في المنصة الرقمية للمديرية العامة للضرائب ستتمكن الإدارة الجبائية من حساب الضريبة المتعلقة بالقسيمة حسب محرك المركبة.

المديرة المركزية بالمديرية العامة للضرائب قالت أيضا أن إتاحة قسيمة السيارات عبر الانترنت سيتيح “السماح للمواطن بدفع ثمن هذه الضريبة في أحسن الشروط وتفادي الطوابير على مستوى هيئات إدارة الضرائب ومكاتب البريد”. زيادة على تقليص التكاليف “المعتبرة” لمصلحة الضرائب في تسيير هذه القسيمة.

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