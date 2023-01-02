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رياضة

وديتان لليد الجزائرية في تونس قبل دخول البطولة العالمية

عمر سلامي
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وديتان لليد الجزائرية في تونس قبل دخول البطولة العالمية
ح.م
لاعبو المنتخب الوطني لكرة اليد

سيخوض المنتخب الوطني لكرة اليد أكابر، مبارتين وديتين في تونس، قبل التنقل إلى بولونيا لخوض غمار البطولة العالمية.

وأكدت الاتحادية الجزائرية لكرة اليد، عبر صفحتها الرسمية على “فايسبوك”، أن المنتخب سيلعب مواجهتين أمام تونس، يوم 4 و6 جانفي الجاري، قبل التنقل إلى بولونيا، للمشاركة في البطولة العالمية التي تقام في بولونيا والسويد في الفترة الممتدة من 11 إلى 29 جانفي الجاري.

وكشف الاتحاد الجزائري لِكرة اليد سهرة الأحد عن قائمة لاعبي المنتخب الوطني، الذين سيُشاركون في بطولة العالم.

وتنقل المنتخب الوطني لكرة اليد، ظهيرة الاثنين لإجراء الوديتين، بعدما أنهى التربص الذي أجراه بقرعة حرشة حسان بالعاصمة.
وكان تربص العاصمة مسبوقا، بتربص في رومانيا، أين شارك المنتخب الوطني في دورة ودية، عرفت مشاركة كل من مصر رومانيا وسلوفاكيا.

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