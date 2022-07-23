وردة الجزائرية.. الصوت والأسطورة التي لا تموت

احتفى بها محبوها عبر مواقع التواصل الاجتماعي في ذكرى ميلادها 83

احتفى، الجمعة، محبو الفنانة الكبيرة وردة الجزائرية بذكرى ميلادها 83 حيث ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصورها وأغانيها وسيرتها، في لفتة تعبر عن بقاء “الأميرة” حيّة في قلوب محبيها رغم مرور عشرية كاملة عن رحيلها، ما يعكس مكانة هذه الفنانة الكبيرة والمخضرمة التي عاصرت زمن العمالقة وعاشت زمن الموجة الجديدة للغناء العربي دون أن تفقد شيئا من هيبتها وسطوتها الفنية على الساحة.

عادت وردة إلى الغناء بطلب من الرئيس الراحل هواري بومدين، الذي أقنع زوجها بالسماح لها بالغناء في الذكرى العاشرة للاستقلال عام 1972، وكان هذا الظهور إيذانا بعودة قوية لنجمة ولدت كبيرة وانتهت كبيرة.

كانت أغنية “العيون السود” التي أطلقتها فور عودتها إلى مصر من ألحان زوجها بليغ حمدي الميلاد الثاني لوردة بعدما خلفت وراءها نجومية كبيرة في مصر التي تركتها عام 1963 واعتزالها الغناء، لتبدأ رحلتها مجددا من خلال تعاونها مع زوجها بليغ وآخرين أمثال موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب ورياض السنباطي وسيد مكاوي الذي منحها عام 1976 أغنية “أوقاتي بتحلو” والتي كانت ستقدمها كوكب الشرق عام 1975 لكن رحيلها أجّل المشروع وبقيت الأغنية تبحث عن صوت في مستوى أم كلثوم، حتى قدمتها وردة، فكانت تعزيزا قويا للقبها “أميرة الطرب العربي” الذي منحها إياه الجمهور.

وبقدر ما كانت مسيرة الراحلة وردة حافلة بالإنجازات الفنية غناء وتمثيلا، شهدت محطات حاسمة جعلتها على التماس مع السياسة والسياسيين، وهو ما أكدته بقولها إنها “كانت مكروهة كل الدول العربية”، إلى أن كرمها جمال عبد الناصر وألبسها بيده ميدالية تقدير قائلا لها “أهلا بالجزائر”، بعد مشاركتها في أوبريت “الوطن الأكبر”.

الفرحة لم تكتمل، حيث وبسبب مكيدة سياسية مدبرة من طرف الاستخبارات المصرية وقتها، أشيع أن وردة على علاقة بالمشير عبد الحكيم عامر وزير الحربية المصري وقتها.. تضررت وردة بفعل هذه الإشاعة، لتغادر مصر نحو بلدها الأم، وتعتزل الغناء وتقترن بالعسكري الجزائري جمال قصري وتنجب منه ابنيها وداد ورياض.

عادت العلاقة بين وردة وبين النظام المصري للتوتر في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك، الذي رفض منح ابنها رياض الجنسية المصرية، رغم أنها غنت له “البطل دا من بلدنا”، وقد شنّ عليها نظام مبارك حصارا كبيرا وصل إلى درجة اتهامها باعتلاء منصة الغناء وهي مخمورة في احتفالات نصر أكتوبر. وهذا بعد أن حضر مبارك إحدى حفلاتها، وكان قد تعوّد أن يتفاعل مع الكثير منها خاطبته وردة من فوق المنصة “حتى سيادتك ح اتغني معانا بقى”، فكان بالنسبة لمبارك تصرفا لا يليق بفرعون مصر يومها، فتم شطب اسمها من أغنية وطنية قدمت في مصر، لكن القيادة الجزائرية أنقذت وردة من الحصار وساندتها، لأنها كانت من بين الفنانين القلائل الذين وافقوا على إحياء حفلات بالجزائر في عز الأزمة الأمنية.

رغم الكثير من الإشاعات التي لحقت بوردة، ورغم قربها من السياسيين، لكنها بقيت فنانة كبيرة ولها هيبتها في الساحة ولا تزال تفرض وجودها رغم عشرية كاملة من الغياب.