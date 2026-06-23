وزارة الأوقاف الفلسطينية تستنكر “اعتداء” الاحتلال على الحرم الإبراهيمي في الخليل

قالت إنها تهدف إلى تحويله لكنيس يهودي

استنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في السلطة الفلسطينية يوم الثلاثاء، شروع قوات الاحتلال في إزالة المظلة الموجودة في صحن الحرم الإبراهيمي الشريف بمدينة الخليل.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن “الإجراء يشكل جريمة تهويدية جديدة، تستهدف أحد أبرز المعالم الإسلامية في فلسطين. ويأتي في سياق محاولات تغيير الواقع القائم داخل الحرم الإبراهيمي”.

وأكد البيان أيضا أن “هذا الاعتداء يمثل تعديا على قدسية المسجد الإبراهيمي، ومحاولة لتغيير معالمه الإسلامية والتاريخية والحضارية، وفرض واقع جديد بالقوة”.

مشدّدا على أن “الحرم الإبراهيمي الشريف وقف إسلامي خالص، بكامل ساحاته وأروقته وجدرانه. وأن الاحتلال لا يملك أي صلاحية للتدخل في شؤونه”.

وأضافت الوزارة الفلسطينية أن المشروع يندرج ضمن سياسة إسرائيلية، تستهدف فرض السيطرة الكاملة على الحرم الإبراهيمي، وتحويله إلى كنيس يهودي.

قبل أن تطالب المجتمع الدولي ومنظمة “يونسكو” والمؤسسات الحقوقية الدولية، بالتدخل العاجل لوقف المشروع ومنع الاحتلال من المضي في إجراءاته.

كما دعت جماهير الشعب الفلسطيني، إلى “تكثيف الرباط في الحرم الإبراهيمي الشريف. للدفاع عنه وإفشال المخططات الرامية إلى طمس هويته الإسلامية”.