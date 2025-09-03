وزارة البريد تطلق حملة لمكافحة الاحتيال الإلكتروني

عبر "البطاقة الذهبية" و"بريدي موب"

باشرت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، الأربعاء، تنفيذ حملة تحسيسية جديدة للتصدي لمحاولات النصب والاحتيال التي تستهدف مستعملي البطاقة الذهبية وتطبيق “بريدي موب”، في إطار جهودها لتعزيز حماية المعاملات الإلكترونية وضمان أمن بيانات المواطنين.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن هذه الأنشطة تهدف إلى رفع مستوى الوعي الرقمي، من خلال تقديم نصائح وإرشادات عملية لتفادي الممارسات الاحتيالية، أبرزها الحفاظ على سرية المعلومات الشخصية مثل كلمة السر، رمز OTP وبيانات البطاقة، وعدم مشاركتها مع أي جهة تحت أي مبرر.

كما شددت على ضرورة الحذر من الروابط المشبوهة التي تصل عبر الرسائل النصية أو تطبيقات المراسلة ومنصات التواصل الاجتماعي، والتنبه إلى المسابقات والعروض الوهمية التي يتم تداولها على مواقع التواصل وتنسب زورًا إلى مؤسسة بريد الجزائر.

ودعت الوزارة المواطنين إلى تحميل تطبيق “بريدي موب” حصريًا من المتاجر الإلكترونية الرسمية (Google Play وApp Store)، والحذر من المكالمات الهاتفية المشبوهة التي يدّعي أصحابها تمثيل مؤسسة بريد الجزائر بغرض الحصول على معلومات شخصية.

وأشارت إلى أن الإجراءات الواجب اتباعها في حال التعرض لمحاولة نصب أو احتيال ستكون جزءًا من هذه الحملة التي ستُبَث عبر مختلف الوسائط، مؤكدة أن أمن المعاملات الإلكترونية مسؤولية جماعية تتطلب يقظة دائمة وتعاونًا مستمرًا من جميع المواطنين.