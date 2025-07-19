وزارة التجارة.. انطلاق موسم التخفيضات الصيفية بهذا التاريخ

أعلنت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، السبت، عن انطلاق الفترة الصيفية للبيع بالتخفيض للسنة الجارية (1447هـ – 2025م)، وذلك ابتداءً من 26 جويلية إلى غاية 13 سبتمبر 2025.

وحسب بيان للوزارة فإن الاطلاق يأتي وفقًا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-215 المؤرخ في 18 يونيو 2006، الذي يحدد شروط وكيفيات البيع بالتخفيض والبيع الترويجي والبيع في حالة تصفية المخزونات والبيع عند مخازن المعامل والبيع خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود، المعدل والمتمم.

ودعت الوزارة كافة الأعوان الاقتصاديين إلى اغتنام هذه المناسبة لممارسة نشاط البيع بالتخفيض خلال الفترة المحددة، والمساهمة في إنجاحها من خلال عرض أسعار مخفضة وتنافسية تُمكن المستهلكين من اقتناء السلع والخدمات بأسعار ترويجية مناسبة.

وأوضحت الوزارة أن الحصول على رخصة ممارسة البيع بالتخفيض يتم من خلال التقدم إلى مصالح مديريات التجارة الولائية المختصة إقليميًا، مرفقين بملف يتضمن:

1. نسخة من مستخرج السجل التجاري، أو عند الاقتضاء، نسخة من مستخرج سجل الصناعة التقليدية والحرف. 2. قائمة السلع موضوع البيع بالتخفيض وكمياتها. 3. قائمة بالتخفيضات المقررة في الأسعار، مع الأسعار المعلنة سابقًا.

وأكدت الوزارة أن مصالحها المركزية والجهوية والولائية تبقى تحت تصرف الأعوان الاقتصاديين لتقديم أي توضيحات أو استفسارات، وذلك عبر الموقع الرسمي للوزارة: http://www.commerce.gov.dz.