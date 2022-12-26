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الجزائر

وزارة التجارة تطلق حملة تحسيسية ضدّ الرموز و”الألوان” غير الأخلاقية

الشروق أونلاين
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وزارة التجارة تطلق حملة تحسيسية ضدّ الرموز و”الألوان” غير الأخلاقية
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حملة ضد الرموز غير الأخلاقية في السوق الجزائرية

أعلنت وزارة التجارة وترقية الصادرات يوم الإثنين في بيان، عن إطلاق حملة تحسيسية حول “المنتوجات التي تحمل رموزا وألوانا، تمسّ بالعقيدة الدينية والقيم الأخلاقية للمجتمع الجزائري”.

وستنظم هذه الحملة التحسيسية، بالتنسيق مع جمعيات حماية المستهلكين، في الفترة ما بين 3 و9 جانفي 2023 المقبل.

وتهدف المبادرة إلى “نشر الوعي لدى المستهلكين، والمتعاملين الاقتصاديين، حول المخاطر الناجمة عن تداول منتوجات تحمل هذه الرموز في السوق الجزائرية”، يوضح البيان.

وقد أشار بيان وزارة التجارة إلى تسجيل حالات لوجود رموز وألوان غير أخلاقية، “في ألعاب الأطفال، والأدوات المدرسية، والملابس، وحتى المصحف الشريف“.

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