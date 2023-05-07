وزارة التربية تفرج عن مقياس خاص بالحركة التنقلية السنوية

أفرجت وزارة التربية الوطنية، عن مقياس خاص بالحركة التنقلية السنوية للمستخدمين العاملين في قطاع التربية الوطنية، لكي يتسنى لهم إجراء تقييم ذاتي لأنفسهم، بالرجوع إلى “سلم التقييم” أو التقدير.

وبناء على جدول خاص بمقياس الحركة التنقلية السنوية، سيتم منح الموظفين المعنيين إجمالي 38 علامة عن مقياس “المؤهلات والشهادات العلمية”، على أن يتم خصم 11 نقطة من المجموع العام للمقياس في حال تعرض الموظف لعقوبة خلال مساره المهني، و التي يتم احتسابها بناء على درجة العقوبة، إن كانت من الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة.